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大陸 大陸焦點 特派現場

習拜會談話曝光！　習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

▲▼ 習拜會登場 。（圖／翻攝 央視） 

▲習拜會正式登場 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

「習拜會」今（14日）5時30分正式進行會晤，這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，首次與大陸國家主席習近平「會對面」會晤，雙方稍早簡短開場談話。大陸官媒《央視》報導指出，習近平一開始表示與拜登五年不見，「今天實現『面對面』會見。」隨後他進一步說，世界矚目之下，作為中美兩個大國領導人，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。找到中美關係發展正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

習近平首先指出，「總統先生您好，我們上次見面是2017年達沃斯論談，五年多了。但是你上任以來，我們通過視頻會晤、通過通信、通話一直保持溝通，但是都不如『面對面』會見。今天我們實現『面對面』會見。」

習近平表示，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書。我們應該以史為鑒、面向未來。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。

▲▼ 習拜會首次面對面會晤 。（圖／翻攝達志影像/AP）

▲大陸國家主席習近平 。（圖／翻攝達志影像/AP）

習近平說，我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同世界、他國的相處之道。

習近平指出，當前，時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。何去何從，我們關心，世界各國都關心。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。

最後，習近平強調，願同總統先生就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。期待同總統先生共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

▲▼ 習近平前往印尼峇里島參加G20峰會抵達機場現況。央視定調「習拜會」重點 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲《央視》新聞聯播定調「習拜會」重點 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

稍早大陸官媒央視《新聞聯播》也定調，這次「習拜會」聚焦中美兩國未來戰略發展方向，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

《新聞聯播》報導指出領導人專機抵達情況，畫面顯示習近平與夫人彭麗媛步出專機，印尼政府特地安排峇里島傳統舞蹈迎接貴賓，並且受到印尼當地民眾熱烈歡迎。新聞旁白指出，與之出席的還有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務委員王毅，中共中央政治局委員、全國政協副主席何立峰等人。

▼ 習近平偕同夫人彭麗媛走出專機。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲▼ 習近平前往印尼峇里島參加G20峰會抵達機場現況。央視定調「習拜會」重點 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

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