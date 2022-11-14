護士空姐制服任選！人夫用感情吸爆小三做到子宮發炎..妻心碎開告

▲高雄一人夫在家對妻子家暴，在外又偷吃酒店小姐，被妻子告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一人夫不僅對妻子家暴，還上酒店和小姐發展不倫戀，被妻子告上法院。全案審理時，人夫雖否認妻子所有控訴，但法官查看妻子的驗傷報告，認定他有家暴事實，判賠10萬元。另法官檢閱人夫和酒店小姐的訊息，發現2人討論子宮發炎、保險套、泡湯、陪洗澡等話題，小姐還讓人夫挑選床戰制服，認為2人已侵害配偶權，應連帶賠償30萬元，全案還可上訴。

正宮指控，她結婚8年，丈夫經常辱罵她「林北打死你」、「娶到一個頭腦不好的」等語，還有掐她脖子、抓傷她手臂等暴力行為，她因此曾和孩子一起被社會局短期安置，要向丈夫求償10萬元精神撫慰金。另外，丈夫又於2年前上酒店認識酒店小姐後，2人交往並發生性行為，她於去年發現2人的曖昧訊息，除了互稱老公、寶貝、哈尼，還討論諸如保險套、泡湯、陪洗澡等話題，並有貼臉、親吻等親密照，顯然有不正常交往，讓她發現後大受打擊，再向2人連帶求償30萬元。

法官審理，檢視人夫和小三的訊息，人夫不僅掏錢給小三打肉毒，還說「抱妳很好睡」，小三也回「搶被子更好睡吧」、「你哪天是怎樣吸到現在，還一點紅紅的ㄟ」，人夫則回「用感情吸的」，而後小三因子宮發炎，懷疑人夫還有和別人上床，人夫更發誓說「現在真的只有妳」、「至少從去年到現在，我是真的很乾淨喔」，小三也接受人夫說詞，問他「哈尼，我有學生服、空姐、女傭、護士」、「你選」，讓人夫開心表示「不刺激不用錢」等親密對話。

法官認為，人夫和小三已逾越一般朋友交往分際，小三雖辯稱她和人夫只是酒店小姐和客人的關係，但即便是在特殊場所工作，也不能侵害配偶權，判小三和人夫應連帶賠償正宮30萬元，另外家暴部分，以正宮驗傷報告為證，判人夫應賠償10萬元，全案還可上訴。