超另類政見！打坐唸佛經政府發薪資　彰化2神秘候選人曝光

▲彰化縣長候選人蕭仁正。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選舉公報今天在網路公告，2個尚未在媒體前曝光的無黨籍縣長及彰化市長候選人蕭仁正、林強世，蕭自稱是全天下最醜男人，政見提到他擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，還將成立紅粉聯盟等，要幫助女性以及毛小孩；另外林則是要把彰化市打造成天堂，打坐念經念佛的人，發給薪資等。

▲蕭仁正政見。（圖／翻攝自彰化選舉委員會）

距離26日投票日，選舉僅剩11天，依法選舉公報最晚要在投票日2天前送達選區內各戶，彰化縣選舉委員會在網站公布，其中蕭仁正及林強世「備受矚目」。

仔細詳讀選舉公報，林強世57歲，經營補習班，擁有台大機械工程學歷，在政見上鼓勵人民持戒律，提升市民需一體遵守。到國家禪師打坐念經念佛的人，政府發給薪資，並主張，願意吃素持戒修行的市民(提升市民)，政府給予分級生活補助。

▲彰化市長候選人林強世。（圖／翻攝自彰化選舉委員會）

林強世還力挺環保污染不要留給子孫。還希望設置動物園飼養吃素的獅虎豹狼等，讓他們跟有愛心的人互動。不支持體育競技，希望可以引導市民修行，重建地表世界失去已久的精神。

蕭仁正提出千字文政見，他曾手持手寫《我的神聖使命》參選公告文稿受訪時強調，他是全天下最醜男人，但其擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，強調他單身，因此身負以上神聖使命大業，另外還將推動毛小孩聯盟、紅粉聯盟、正義者聯盟，成為紅粉大聯盟。

▲林強世政見。（圖／翻攝自彰化選舉委員會）