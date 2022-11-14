高虹安爆「13頁密帳」　蘇貞昌：問A答B詭辯閃避懷疑會愈大

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日陷詐領助理費疑雲，有媒體今（14日）在報導中曝光吹哨者提供的13頁「密帳」，顯示高助理的薪水疑遭「低薪高報」，薪資差額跟加班費得繳至辦公室作公積金。對此，行政院長蘇貞昌下午受訪時表示，候選人要贏得職位，就要先贏得人民的信任，如果露出的事證愈多，人民質疑愈大，就有責任要說明清楚；如果問A答B，老是詭辯閃避，人民懷疑會愈來愈大。

《鏡週刊》14日報導，指從吹哨者提供的13頁新資內政明細中發現，高虹安不只涉嫌詐領助理加班費，連助理本薪也疑低薪高報，薪資差額跟加班費被要求繳至辦公室作公積金。報導也指出，經交叉比對，2020年2至12月，共4名高虹安助理、總計23筆的每月應退款金額，與公積金帳本的入帳金額完全相同，11個月合計至少60萬元。

高虹安14日下午召開時事回應記者會表示，《鏡週刊》刊出前未向她查證，也未盡到平衡，嚴重侵害她的名譽跟隱私，這樣草率出刊的行為違背媒體倫理、司法實務上的合理查證原則，她要嚴正譴責。

高虹安說，此次吹哨者提供的資料，其來源跟真實性十分可疑，包含電子檔案容易被竄改，如何確定沒被偽造？竊取檔案的行為人士意圖詭異，提出2020年檔案，為何第一時間沒送交檢調，而是選舉前流出給媒體、對手來爆料？如果該人被證實非法竊取資料，必須負擔相關刑事責任。

對此，蘇貞昌下午接受訪問時表示，候選人要贏得職位，就要先贏得人民的信任，如果露出的事證愈多，人民質疑愈大，就有責任要說明清楚；如果問A答B，老是詭辯閃避，人民懷疑會愈來愈大，就不是一個好的候選人。