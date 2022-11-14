學生發現「在他座位拍A片」崩潰　被開除女師現身爆和夫下海原因

▲被學生發現在教室拍A片，女老師現身面對大眾。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州有學生發現女老師在教室拍A片，而且「辦事地點」還是他座位，引發家長向學校抗議。校方接獲消息後，已將女老師莎曼珊(Samanthan Peer)開除，沒想到她後來又在網路上拍片，親吐自己不得已下海的原因。

在哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)當地中學Thunderbolt Middle School任職的莎曼珊，被8年級學生發現在網路上化名為克羅伊(Khloe Karter)開設色情帳號，與同為教師的28歲丈夫培爾(Dillion Peer)，在學校教室內拍攝多支色情影片。

家長發現向學校舉報後，學校對外表示已於上月31日將莎曼珊與培爾開除。莎曼珊近來卻在YouTube發布新影片，澄清孩子們對她來說一直是最重要的，然而微薄的教師薪水卻讓她入不敷出，才會下海和老公拍片賺外快。

莎曼珊強調，雖然拍攝地點是在教室，可是她都是利用下課後自己的私人時間，絕對沒有因此影響到學生，現場也沒有任何未成年者，「我非常喜歡教學，那是我最喜歡的工作」，如今痛失最愛工作她非常後悔，並且希望外界不要再繼續獵巫抹黑她。