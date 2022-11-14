哈士奇送醫治皮膚病竟死亡！飼主怒告求償60萬　免賠理由曝光

▲哈士奇示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子將愛犬哈士奇送到動物醫院洗澡、治療皮膚病，沒想到獸醫師治療後，卻導致哈士奇急性肝腎衰竭死亡，把愛犬視為自己家人的黃女傷心難過，氣得向蔡姓獸醫師提告求償精神撫慰金60萬元，但法院審理認為，民法上就他人生命權的侵害得請求精神慰撫金的人，僅限於父母子女及配偶等5種親近身分，並未包括「寵物主人」，因此判獸醫師免賠。

黃女提告主張，她是在2020年6月17日將哈士奇送到獸醫院洗澡、治療皮膚病，但蔡姓獸醫師在沒有和她溝通及告知要給予何種藥物，也未先血檢，就給予哈士奇針劑治療皮膚病，結果造成哈士奇急性肝腎衰竭且癱瘓，身體狀況急遽變差，蔡姓獸醫師又錯誤判斷哈士奇是罹患慢性腎衰竭，未給予積極治療，導致哈士奇在1個禮拜後死亡。她視哈士奇如同親人，因此要求賠償精神慰撫金60萬元。

蔡姓獸醫師則辯稱，黃女帶哈士奇到醫院時，他所用藥物屬於體表細菌感染的常規第一線用藥，劑量亦僅為安全劑量一半，這種抗生素在文獻屬於腎臟衰竭或損傷時相對安全的用藥，後來也幫哈士奇做影像學及血液學檢查，也進行輸液治療及狀況監控，並無未積極治療，他已盡醫療責任，並無醫療上過失。

高雄地院法官認為，民法第194條規定「不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額」，因此精神慰撫金的請求人，僅限於父母子女及配偶等五種親近身分關係者，並未包括「寵物主人」，因此判蔡姓獸醫師免賠，全案可上訴。