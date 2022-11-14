快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」　即日起申請！汽車2萬、機車2000元

▲市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

受尼莎颱風與東北季風的共伴效應，台北市於10月16日多處傳出災情，士林百齡橋外停車場上百輛車成泡水車，台北市長柯文哲一開始怪罪市民應自行負責引發爭議，事後才認錯自己太沒同理心。對此，柯文哲14日宣布，針對10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，發放慰助金額汽車2萬元、機車2000元。

台北市政府14日上午召開「尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會」，由柯文哲、彭振聲等人出席。台北市交通局停管處長李昆振說明，雖然北市府有通知，但事實上民眾受到財產損失，因此經檢討後給予慰助金額，針對民眾汽車、機車泡水等財產損失進行慰助。

李昆振指出，申請對象為10月16日因為堤外停車場泡水車輛，申請時間從11月14日至12月15日為止，以郵戳為憑，文件包括申請書之外，還有三擇一的文件「拖吊廠發票或收據及拖吊廠專用之泡水證明書」、「修車廠發票及修車廠專用之泡水證明書」、「監理機關核發之車輛報廢證明」，可以用郵寄方式，或是直接到前港公園、海光公園地下停車場現場收件。

柯文哲於結語時表示，這次算是天災，可以用災準金補助泡水車輛，「事實上我知道2萬元⋯修車也不只2萬元，總之符合條件者，汽車2萬、機車2000元。」

針對日前尼莎颱風爭議，是否要透過此記者會跟民眾正式道歉？柯文哲回應，尼莎颱風強降雨事件，過一個月後就可以做出檢討報告，這算是快的，當年發生錢櫃大火時，光要全部釐清全部問題，就花上2個月，且之後還得寫改進方案，通常出事就要政治人物出來道歉，「坦白說都是處理新聞，不是處理問題。」

柯文哲指出，台灣長期以來變成「這關混過去」就好，但問題卻沒解決，所以要建立新的政治文化，「我們是解決問題，不是解決新聞。」

關於尼莎爭議過了一個月才開記者會，是否在挽救無黨籍台北市長候選人黃珊珊選情？柯文哲說，這個想太多了，每件事情都一樣，寫檢討報告是他的特色，從以前當外科醫生以來，就習慣寫檢討報告。

至於賠償泡水汽車、機車僅2萬元與2000元，柯文哲表示，自己不認為這是賠償，因為要申請國賠得是政府有犯錯，可是基於天然災害超出一般狀況，「這算是一種慰問金的定位，我也知道修1部車2萬元不夠。」

▼台北市政府慰助尼莎颱風堤外停車場泡水車。（圖／台北市政府提供）