柯文哲戰薛瑞元「1句話惹惱婦產科」！台大仁醫嘆：大老心態改一改

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院衛福部長薛瑞元日前質疑，民眾黨新竹市長候選人高虹安住院打點滴是濫用醫療的行為，被台北市長柯文哲酸是婦產科醫師，要相信急重症科（柯）的判斷。對此，同樣也是婦產科醫師的台大名醫施景中直言，柯文哲示範了「如何一句話惹惱所有婦產科醫師」，奉勸這種「大老心態」真的該改一改。

施景中13日在臉書發文分享，多年前他們和許多科團隊合力救治了一個心臟病合併肺高壓的孕婦，將人成功救回來了，但事後在開討論會時，一個沒參與治療過程的心臟內科教授卻坐到了最前排，將所有參與治療的人甩在後面，無視整個團隊的辛苦醫療過程，只丟了一句話「婦產科懂什麼？」

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施景中直言，這些大老心態（你們都不懂只有我才懂）真的該改一改，才是病人之福。

▲施景中抨擊柯文哲說法。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

據了解，九合一大選將近，高虹安屢次遭到攻擊，近日因身心俱疲而住院，隔天帶著點滴的針頭會見新竹縣長楊文科。此舉被薛瑞元質疑濫用醫療資源，但柯文哲直言，是他看過高本人的狀態，決定讓高去住院休養，認為他是急重症外科，薛是婦產科，應該要相信他的判斷。

對此，薛瑞元13日出席第75屆醫師節慶祝大會時表示，他每天回覆「虹衛兵」的一些話語也感到身心俱疲，改天要去請教柯大市長，讓對方判斷他是否應該要住院打點滴。

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