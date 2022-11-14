男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看到國外學生玩碟仙，發生集體嘔吐、腹痛的慘況，不禁想起國小時，也有同學在學校頂樓玩碟仙，最後發瘋到溺死的恐怖事件。前年，他向師父問及此事，沒想到老師竟透露，那位同學仍在水裡。

網友在「靈異公社」娓娓道來，國小有同學在學校頂樓玩碟仙，其中有位男同學卡到陰，某天上課時竟獨自衝到操場，聲嘶力竭地不斷嚎叫，詭異舉動嚇到全校師生，老師也迅速將人抱走，並進行後續處理。

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數日後，該名同學恢復正常返校，大家也不禁好奇，他到底看到了什麼，而男同學則說，「整個頂樓都是鬼。」聞言，原po不禁毛骨悚然，直呼「他可能並沒有恢復正常，可能...他的生命軌道已經被這場小遊戲改變了。」

眼看即將要放暑假，他們那屆也要畢業了；沒想到，該名男同學在放學回家途中，溺死於路旁的大圳，死前還跟同行的同學說，要下去玩水。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po回憶道，「那條大圳是水庫的上游支流，寬約3~4公尺，整年水流是又大又急、深不見底，膽子小的人遠遠看都會腳軟，不可能會有人想下去玩，沿路兩旁都有水泥柵欄保護，總之以正常人來說，不可能會想下去玩水。」

直到2020年，他向陽神老師問到此事，老師回說，「國小同學還在水裡，那個抓走他的靈很強，是當地的大尾。」而他作為旁觀者，直到現在仍深刻記著此事，也忍不住告誡「大家千萬別碰。」

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