　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

▲▼學校,校園。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看到國外學生玩碟仙，發生集體嘔吐、腹痛的慘況，不禁想起國小時，也有同學在學校頂樓玩碟仙，最後發瘋到溺死的恐怖事件。前年，他向師父問及此事，沒想到老師竟透露，那位同學仍在水裡。

網友在「靈異公社」娓娓道來，國小有同學在學校頂樓玩碟仙，其中有位男同學卡到陰，某天上課時竟獨自衝到操場，聲嘶力竭地不斷嚎叫，詭異舉動嚇到全校師生，老師也迅速將人抱走，並進行後續處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

數日後，該名同學恢復正常返校，大家也不禁好奇，他到底看到了什麼，而男同學則說，「整個頂樓都是鬼。」聞言，原po不禁毛骨悚然，直呼「他可能並沒有恢復正常，可能...他的生命軌道已經被這場小遊戲改變了。」

眼看即將要放暑假，他們那屆也要畢業了；沒想到，該名男同學在放學回家途中，溺死於路旁的大圳，死前還跟同行的同學說，要下去玩水。

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po回憶道，「那條大圳是水庫的上游支流，寬約3~4公尺，整年水流是又大又急、深不見底，膽子小的人遠遠看都會腳軟，不可能會有人想下去玩，沿路兩旁都有水泥柵欄保護，總之以正常人來說，不可能會想下去玩水。」

直到2020年，他向陽神老師問到此事，老師回說，「國小同學還在水裡，那個抓走他的靈很強，是當地的大尾。」而他作為旁觀者，直到現在仍深刻記著此事，也忍不住告誡「大家千萬別碰。」

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
邱淑貞3女兒罕見合體！　沈月妹妹們露臉
快訊／拜習會登場　習近平開場談話內容曝光
大重機狂飆！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝
林襄搭車「外套大開」快滿出來！　超辣曲線全被拍
自家挖出地下宮殿　驚見「千年古墓」出土
BLACKPINK黃牛炒到40萬！　「內部坐位曝光」傻眼
快訊／中信兄弟慶二連霸　封王優惠出爐！
她剛逝世3個月　許效舜錄影淚崩「早1年拍就好了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻捐3千「叩謝董大爺」趕走毒菇　新莊人秒懂：要香火鼎盛了

賺到笑出來！「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

父母都喜歡女友！「妹妹走出房間」她1句話毀掉飯局　媽變臉喊放生

薪水上看60K！台中企業釋250職缺　IKEA+燒肉霸主屋馬都入列

「班班吃石斑」還不夠！高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

男友滿足性幻想！包養「雙胞胎妹妹」：帶妳姐一起來，多給1萬

「4星座」桃花旺翻！年底脫單、結婚不是夢　情路順暢到明年

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

賺到笑出來！「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

父母都喜歡女友！「妹妹走出房間」她1句話毀掉飯局　媽變臉喊放生

薪水上看60K！台中企業釋250職缺　IKEA+燒肉霸主屋馬都入列

「班班吃石斑」還不夠！高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

男友滿足性幻想！包養「雙胞胎妹妹」：帶妳姐一起來，多給1萬

「4星座」桃花旺翻！年底脫單、結婚不是夢　情路順暢到明年

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

關節35歲後就開始老化！醫點名「1姿勢」最傷膝蓋　椅子別坐太矮

藥華藥法說　美國市場滲透露率增、樂觀看明年展望

Q3財報揭營建股前段班　華固穩拿EPS獲利王

闌尾炎住院！她看醫生「脫口3個字」　現場氣氛全變了

便利貼女孩2.0！謝京穎「剪瀏海當OL」踢中富二代行李箱

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

林岳平續掌兵符、教練團仍會異動　一色優結束任務？

兩樣情！中環賣2158張長榮賺1289萬　吉祥全處分逾千張萬海虧4768萬

大重機淡水鬧區飆速100！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝

習拜會談話曝光！　習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

停車遇駕駛強壓車擋搶位　他揭畫面批：什麼垃圾方式

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！　粉絲又戀愛

清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

更多熱門

相關新聞

高雄某護專生被控吃學妹豆腐　樓梯間慘遭痛毆

高雄某護專生被控吃學妹豆腐　樓梯間慘遭痛毆

高雄市一家護專驚傳校園暴力事件，一段畫面流出，兩名學生毆打另一名男同學，據了解疑似是被打的男同學「言語騷擾」女同學，結果挨揍。這所學校所屬的分局完全不知情，直到發現畫面後，才跟學校了解，校方強調已經進行校安通報。

帶黑狗曬太陽　結果牠躲在陰影處

帶黑狗曬太陽　結果牠躲在陰影處

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

他卡到陰罵1句！惡鬼持黑令旗「索全家命」

他卡到陰罵1句！惡鬼持黑令旗「索全家命」

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

關鍵字：

碟仙頂樓靈異撞鬼師父溺死卡到陰靈異公社

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面