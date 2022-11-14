發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

▲自家網路被鄰居偷用，結果竟然是隔壁小孩需要網路上課。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸內蒙古呼和浩特一名男子，因為發現自家網路被鄰居偷用，於是就修改了網路密碼。沒想到，男子竟然收到了一張紙條，而更是因為這張紙條，讓男子決定告訴鄰居網路密碼。

根據大陸媒體報導指出，居住在內蒙古呼和浩特的付姓男子，日前發現家中網路被鄰居偷用，於是就修改了網路密碼。原以為修改之後，鄰居就會知難而退，沒想到卻在隔天收到了來自鄰居小孩的紙條。

只見紙條上寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課。我爸爸媽媽都去當志願者了，家裡沒安網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔」。而付姓男子在收到這張紙條與旁邊的雞蛋後，頓時對自己改密碼的行為感到後悔。

事後，付姓男子不僅將密碼修改回來，同時還買了一箱牛奶，連同雞蛋與紙條都放回鄰居家。而付姓男子也大方的在紙條上寫著「密碼還是以前的」，目的就是希望能讓小孩順利的上課。

雖然付姓男子暖心的行為讓不少網友感動，但也有網友注意到，其實早在10月初，大陸網路就曾流傳類似的故事，懷疑可能是付姓男子自導自演，也懷疑付姓男子可能遭到享用免費網路的鄰居欺瞞。

▲早在10月初，大陸就曾流傳類似的故事，同樣也是小孩要上網課，同樣也是雞蛋補償。（圖／翻攝自微博）

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