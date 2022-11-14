　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

發現自家網路被鄰居偷用，結果竟然是隔壁小孩需要在網路上上課。（圖／翻攝自微博）

▲自家網路被鄰居偷用，結果竟然是隔壁小孩需要網路上課。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸內蒙古呼和浩特一名男子，因為發現自家網路被鄰居偷用，於是就修改了網路密碼。沒想到，男子竟然收到了一張紙條，而更是因為這張紙條，讓男子決定告訴鄰居網路密碼。

根據大陸媒體報導指出，居住在內蒙古呼和浩特的付姓男子，日前發現家中網路被鄰居偷用，於是就修改了網路密碼。原以為修改之後，鄰居就會知難而退，沒想到卻在隔天收到了來自鄰居小孩的紙條。

只見紙條上寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課。我爸爸媽媽都去當志願者了，家裡沒安網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔」。而付姓男子在收到這張紙條與旁邊的雞蛋後，頓時對自己改密碼的行為感到後悔。

事後，付姓男子不僅將密碼修改回來，同時還買了一箱牛奶，連同雞蛋與紙條都放回鄰居家。而付姓男子也大方的在紙條上寫著「密碼還是以前的」，目的就是希望能讓小孩順利的上課。

雖然付姓男子暖心的行為讓不少網友感動，但也有網友注意到，其實早在10月初，大陸網路就曾流傳類似的故事，懷疑可能是付姓男子自導自演，也懷疑付姓男子可能遭到享用免費網路的鄰居欺瞞。

其實早在10月初，中國就曾流傳類似的故事，同樣也是小孩要上網課，同樣也是雞蛋補償。（圖／翻攝自微博）

▲早在10月初，大陸就曾流傳類似的故事，同樣也是小孩要上網課，同樣也是雞蛋補償。（圖／翻攝自微博）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
12生肖本周運勢排行榜出爐　屬狗氣勢如虹、屬羊愛情有驚喜甜蜜
共艦逼近24浬線嗆「不存在」　海軍司令部稱「絕不退讓」
裝修工60多歲才貸款買房　新家還沒入住就被「保全兒賤賣玩手遊」

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北宮廟驚見「6爆乳仙女禮生」！　晃2下全場頭暈
金六結軍營外牆被「撞出大洞」！　小客車肇逃
獨／準新娘遭移工撞重傷「拒請律師」　原因心酸
北市封關民調！蔣萬安與陳時中、黃珊珊差距拉大
競速屁孩才16歲！　無辜24歲男載女出遊…慘遭追撞壓死
比新冠兇險！幼童染RSV「肺部整片白」　醫示警8症狀
陳紫渝能當上「最美里長」？　勝選先過2關卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸一日激增16072例！重慶臨時封控　廣州超4000例已逐步解封

發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

男童右眼感染20多條蟎蟲　視力嚴重受損必須「移植角膜」

貨車司機下車小便被逼「褲襠貼封條」照瘋傳！官方：事不屬實

火車頭跑法！50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬煙鬼」歷年成績曝光

女兒狂買網購「欠400萬債務」！父親還債崩潰一刀捅死她

男子虛構17.5億遺產　多名女子受騙10多年「還離婚幫生子」

尹力接任北京市委書記　公衛專家出身「上月才入局」

天降螺絲起子「直插6歲女童腦殼」噴血！　肇事者仍神隱

按摩吃火鍋不想付錢　男竟「生吞打火機」嚇壞服務生

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

大陸一日激增16072例！重慶臨時封控　廣州超4000例已逐步解封

發現網路被鄰居偷用！他怒改密碼　隔天收心酸紙條「後悔秒改回」

男童右眼感染20多條蟎蟲　視力嚴重受損必須「移植角膜」

貨車司機下車小便被逼「褲襠貼封條」照瘋傳！官方：事不屬實

火車頭跑法！50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬煙鬼」歷年成績曝光

女兒狂買網購「欠400萬債務」！父親還債崩潰一刀捅死她

男子虛構17.5億遺產　多名女子受騙10多年「還離婚幫生子」

尹力接任北京市委書記　公衛專家出身「上月才入局」

天降螺絲起子「直插6歲女童腦殼」噴血！　肇事者仍神隱

按摩吃火鍋不想付錢　男竟「生吞打火機」嚇壞服務生

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

楊繡惠被偷花盆直播開譙！ 警上門調監視器「真相尷尬了」

藍綠提北市交通補助政策　黃瀞瑩酸「大撒幣討好選民」：錢從哪來？

百萬租金消風！劉媽媽之子逢甲店王空2年　健身房短租搶進

跟著國民姑丈開箱零負評服務！「遠傳電信」用心藏在細節裡

未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

被Kobe罵軟蛋、遭謠言中傷　魔獸面對網路霸凌正向態度狂圈粉

經濟部認證！台菜10大代表性餐廳　台中米其林推薦餐廳也入榜

台股回溫、有望直奔萬五？　張錫：有「基」之彈後市可期　

外雙溪廢墟豪宅淪6拍僅剩3千萬　屋主是拉法葉軍火商遺孀

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

大陸熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

工60歲才貸款買房　被兒賤賣玩手遊

我的娃沒了！重慶孕婦延誤就醫流產

特斯拉失控撞死2人！　恐怖現場曝

男虛構17.5億遺產　多女受騙還幫生子

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

面試拒透露現任公司業績　她履歷遭撕碎

女神級老師演講忘關麥！幸福嬌喘學生聽傻

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

天降螺絲起子　直插女童腦殼

新婚妻開學就偷吃　綠帽夫騎單車奔3天衝校門

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

貨車司機下車小便被逼褲襠貼封條！照片瘋傳

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面