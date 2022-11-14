陳紫渝「4年前嫩照」曝光！當社團主唱甜喊：歡迎加入　粉絲又戀愛

▲陳紫渝4年前擔任熱音社活動長。（合成圖／左翻攝自德明熱音社臉書、右記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市永和里永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，自參選以來受到極大關注，號次抽出後，她更被大票粉絲戲稱為「小2渝」。值得一提的是，就有網友翻出陳紫渝4年前的社團幹部照片，直喊「好暈」；而一旁的男生也讓一票人大歪樓，直呼長得很像台灣電競選手「爆哥」。

陳紫渝1年多前從德明財經科技大學財金系畢業，引發部分網友好奇她學生時期的生活。就有網友翻找德明熱音社的臉書粉專後，發現2018年9月的一篇幹部介紹文，主角之一正是陳紫渝。

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該文寫道，「再來，是我們的最正團花以及旁邊的護花使者！沒有啦～他們兩個都是我們的活動長！」粉專小編還說，「右邊的女生就不用說了！長得正，唱歌又好聽，拜託～誰受得了啦！真是的，小編我都戀愛了」。

而在文章下半部的自我介紹中，陳紫渝也親切打招呼，「嗨你們好！我是Eva，德明熱音22屆的活動長，也是樂團主唱，歡迎你們加入熱音社！一起好好享受社團生活吧」。

這張4年前的照片被翻出以後，大票網友都留言表示，「我也是熱音社的」、「好暈」、「我真的真的好想加入熱音社」、「早知道就學吉他了」、「紫想加熱音了」、「同社不同命」、「一樣是主唱，一樣是Eva，怎麼差這麼多」、「現在開始練吉他有機會嗎」、「準備好加入熱音了」、「學音樂的小孩不會變壞」、「快來加入熱音社」、「要是能重來，我要選德明熱音」。

而一旁的男生也受到關注，因為他的外型與奪得《2022 跑跑卡丁車聯賽 S2》個人賽冠軍的電競選手「爆哥Neal」劉昶亨有幾分相似，「左邊那個看起來跑跑很強」、「爆哥果然走在最前面」、「阿爆竟然會電吉（他）」、「左邊是跑跑的世界冠軍嗎」、「左邊是爆哥嗎」、「爆哥同台紫渝」。

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