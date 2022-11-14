北市封關民調蔣萬安34.25%領先！中間選票拿最多　與陳時中、黃珊珊差距拉大

▲台北市長候選人由左至右依序為無黨籍的黃珊珊、民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰最新封關民調出爐。中廣與蓋洛普徵信公司14日公布資料，國民黨台北市長候選人蔣萬安以34.25%保持第一，其他依序為民進黨台北市長候選人陳時中22.79%、無黨籍台北市長候選人黃珊珊15.60%，與9月起的調查相比，蔣萬安領先其他二人的幅度增加。

根據中廣與蓋洛普徵信公司調查，蔣萬安的支持度自9月起分別為27.76%、29.67%、34.25%，陳時中為19.72%、22.13%、22.79%，至於黃珊珊則為20.90%、17.42%、15.60%。另外，九合一選戰倒數12天，尚未決定的選民也有減少趨勢，由上次的25.87%降為22.90%。

交叉分析發現，看人不看黨的中間選民中，蔣萬安最受青睞，獲24.46%的支持度，而黃珊珊拿下19.83%位居第二，陳時中則為17.59%。

該民調調查時間為11月12日至13日，以電訪方式進行，調查對象為台北市20歲以上具投票資格民眾，有效樣本數1072份，在95%信賴水準，抽樣誤差正負2.99%。