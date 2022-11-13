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混血正妹搶進市議會　《朝日新聞》讚「期待成為台日交流橋樑」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／山田摩衣）

▲山田摩衣持續勤走基層。（圖／翻攝自Facebook／山田摩衣）

記者呂晏慈／台北報導

年底選戰進入倒數階段，首度參選的新北市板橋區議員候選人山田摩衣受到日本《朝日新聞》關注，13日特別撰文向日本讀者介紹，並提及台灣女性保障名額制度，相較於日本，台灣對於女性參政更加鼓勵與包容。山田摩衣表示，自參選以來，很多鄰里鄉親都會對我的日本名感到好奇，每個人反應不一樣，有的會嫌棄、厭惡，有的會眉頭一皺，但更多的，是給予鼓勵與大力支持，讓第一次參選的她感到非常暖心。

山田摩衣表示，她也向大家介紹過很多次，她的爸爸是日本人，媽媽是台灣人，所以誕生了這個特別的名字，不過她其實跟所有熱愛台灣這塊土地的朋友一樣，不是政二代，也不是富二代，只是擁有熱情奉獻給自己生長的土地的心。

▲▼首度參選的新北市板橋區議員候選人山田摩衣受到日本《朝日新聞》關注，13日特別撰文向日本讀者介紹，並提及台灣女性保障名額制度。（圖／山田摩衣提供）

▲山田摩衣接受日本《朝日新聞》採訪。（圖／山田摩衣提供）

《朝日新聞》報導指出，台灣今年11月26日的地方選舉中，有很大機會女性議員席次可望增加，因台灣實施女性保障名額制度，有25%當選者必須是女性，主要大政黨的女性候選人也隨之增加。

《朝日新聞》記者觀察，初次參選的民進黨籍新北市議員候選人山田摩衣，在地方菜市場掃街，並將文宣政見發給民眾，不少人因為日本名字感到驚訝，也有不少支持者表示，「期待山田摩衣可以成為台日之間的交流橋樑。」

在報導中，《朝日新聞》特派記者也向日本讀者介紹，山田摩衣是台日混血，疫情前山田摩衣每年都會回到富山縣的老家附近，能說流利的日語及英語。大學畢業後的山田摩衣進入立法院工作，成為立法院院長祕書；選擇參選，是因為「想將年輕人的聲音傳到到政治界。」

相比於台灣很早就開始推動婦女保障名額制度，日本反而沒有類似制度，有討論的聲音，卻還沒有實現。朝日新聞指出，因為台灣的婦女保障名額制度，讓各黨積極推出女性議員候選人，2018年的女性當選議員席次占了33.66%，更是超過法定席次的25%。

《朝日新聞》認為，今年2022的地方選舉，民進黨女性參選人佔了36.94%、國民黨則佔了35%。皆高於18年全部政黨提名女性參選人的平均數字（30.38%），表示該制度的成果漸漸展現。

山田摩衣接受朝日新聞採訪時則表示，新北市板橋區共有21名參選人，其中就有9位是女性，「在台灣女性參選已是常態。」同時也希望有機會拜訪日本時，想和日本的女性議員一起討論相關政策。

對於《朝日新聞》專文介紹，山田摩衣說，這次採訪主題以「台灣女性參政狀況」為題，很榮幸自己能夠接受採訪，其實日本雖然民風相對台灣保守，但有關於女性除了在職場，在政壇是否也能被大眾接受，也開始慢慢被討論、關注，若自己能夠順利當選，一定要把握機會與日本的女性議員也交流、討論，希望能把彼此的經驗，做為兩國之間的分享。

山田摩衣說，不過即使台灣對女性參政的接受度很高，但實質上，女性在職場上，仍然要面臨生育、養兒、社會傳統的性別刻板印象，政府如何成為職場媽媽在事業上的後盾，還有很多漏洞需要補足，期許自己未來能夠有機會，替更多職場上的媽媽們，爭取或推動相關的福利與政策。

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