最強外掛來了！郭台銘霸氣「我要全部捐」　改變台大癌醫命運

▲台大癌醫中心分院院長楊志新向郭台銘鞠躬。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



記者柯振中／綜合報導

台大醫院癌醫中心分院13日舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成、冠名典禮，主建物的名稱為「永齡樓」，用來感謝永齡基金會創辦人郭台銘的幫助。台大癌醫中心分院院長楊志新致詞時提到，台大、政府的資源不夠多，郭台銘聽完以後，只說了一句話，就改變了台大癌症治療的命運，目前院內一床難求，將與同人繼續努力。

楊志新致詞時表示，癌症是20世紀到21世紀以來最重大的疾病，全世界每年有上千萬人因為癌症死亡，有更多的資源是發配在癌症的篩檢、治療上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊志新說，1990年代時，台大醫院的癌症患者只能接受最簡單的治療，當時的黃伯超院長、林國信院長希望能將治療癌症的醫師整合成一個部門，於是推動了所謂的「腫瘤醫學部」，將內科、外科、放射腫瘤等不同部門的人整合在一處，是台灣的創舉，但國外的癌症中心已行之有年。

楊志新指出，由於有這種高瞻遠矚，台大醫院1993年成立腫瘤醫學部。不過，因為台大醫院實在太擁擠，雖然腫瘤患者接受了最正確、最好、最尖端的治療，但環境實在不太適合，榮譽院長鄭安理於是受託規劃癌症大樓，當時規劃的位置就是現在的「健康大樓」，原先的規模沒有這麼大，大約是8層樓高。

▲當初規劃這棟癌症大樓，台大、政府的資源沒有那麼多，是郭台銘一句「我要全部捐」，才改變了台大癌症治療的命運。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



鄭安理榮譽院長接到請託後，著手尋找資源，但當時政府、台大的資源並沒有那麼多，於是四處撥打電話，後來問到郭台銘時，對方直接霸氣喊話「我要全部捐」，進而改變了台大癌症治療的命運。

楊志新提到，對於癌症患者而言，需求是有舒適、隱密，能夠讓人安心的治療場域，以及擁有最尖端的醫療設施來診斷、治療，還有最頂尖的人才，而這些中心分院全都做到了。

▲楊志新提到，郭台銘曾數度來醫院，每次都會有許多患者向他致謝。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



楊志新說，郭台銘曾數度來過醫院，每次他都希望能陪同對方一起走進來，因為沿路上有許多患者向郭台銘致謝，在這種真誠的感謝話語中，也能很明顯聽出，患者確實需要這種「不像醫院的醫院」，希望這種氛圍、治療模式以及先進的設施能在台灣其他地方開花結果，讓台灣、全世界的患者能接受最好的治療。

楊志新指出，原先醫院規劃了500多個床位，預估要花10年的時間才會滿床，但現在已經一床難求，要等1、2周才能住進來，放射治療也要排將近一個月的時間才能排到，意味著病人有所需求，他會帶領所有同仁繼續努力。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完