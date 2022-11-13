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北韓無核化是「印太和平前提」！　尹錫悅：對話之門始終開放

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅強調，要維持印太平洋地區的和平，首要條件就是北韓無核化。（圖／路透）

文／中央社

南韓總統尹錫悅今天出席東亞高峰會談及區域安全問題時表示，若要維持印太地區和平，「北韓非核化是必要前提」；他也在場上公開提及俄烏及南海問題，要求有關各方遵守國際法。

南韓總統辦公室今天發布新聞稿轉述，尹錫悅今天出席在柬埔寨首都金邊舉行的第17屆東亞高峰會（EAS），強調北韓若不顧國際社會深刻憂慮與警告，再次發射洲際彈道飛彈（ICBM）或進行核試驗，國際社會應強力應對。

尹錫悅表示，「與北韓對話之門始終開放」，再次表態願意在北韓採取非核化措施時提供全面支援。

尹錫悅也說明11日在韓國及東協峰會發表的「韓版印太戰略」內容，表示將以此促成守護共同價值的自由印太地區，強調「應尊重區域內自由、人權、法治等共同核心價值，不能容忍任何以力量改變現況的行為」。

「俄羅斯入侵烏克蘭的行動違反國際法，威脅烏克蘭國民生命及人權」，尹錫悅接著為烏克蘭發聲，表示將擴大對烏克蘭的人道支援，而當時尹錫悅的座位左側正是代替俄羅斯總統普丁出席的俄羅斯外長（Sergei Lavrov）。

尹錫悅也提及南海問題，表示應基於聯合國海洋法協議等國際法原則，保障航海與其上空飛行自由，呼籲自制會造成緊張局勢升溫的行動。朝鮮日報等韓媒解讀，這番言論應是針對與菲律賓等東南亞國家在南海問題上爭執的中國。

今天舉行的東亞峰會是由東協主導的國際會議，討論區域內重要安保問題，除東協會員外，還包括美國、日本、韓國、中國、俄羅斯、印度、澳洲、紐西蘭等國，今年另還邀請歐盟及上海合作組織參與。

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