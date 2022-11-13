　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打次世代疫苗5分鐘後吐血！日女疑「全身性過敏反應」　心臟衰竭亡

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲死者丈夫懷疑，她可能是因為接種疫苗造成全身性過敏反應。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名42歲婦人在接種輝瑞次世代二價疫苗5分鐘後，突然呼吸困難，隨後開始吐血與嘔吐物，同時停止呼吸。現場工作人員立刻對她進行心臟按摩，但送院後仍因搶救無效宣告死亡。根據院方表示，死者不排除是在接種疫苗後出現全身性過敏反應，當時醫師曾指示護理師施打藥物，然而因為找不到血管，因此最終沒能進行注射。

根據《讀賣新聞》報導，愛知縣愛西市42歲的家庭主婦飯岡綾乃5日前往集體疫苗接種中心施打第4劑疫苗，而她接種的是由美國輝瑞藥廠針對新冠原始毒株與BA.5變異研發的次世代二價疫苗。當她接種完疫苗，留在現場觀察時，僅僅過了5分鐘，卻突然出現呼吸困難的情況。

飯岡隨即告知工作人員，工作人員替她安裝呼吸面罩後，飯岡卻開始吐血與嘔吐，並且停止呼吸，呈OHCA狀態。儘管她馬上被送往醫院搶救，但仍於接種疫苗的1小時40分鐘後，搶救無效不治。死因為急性心臟衰竭，而她本人生前則有基礎疾病。

愛西市健康推進課表示，搶救醫師指出，死者可能是肺部出現問題。不過死者的丈夫則懷疑，妻子可能是出現「全身性過敏反應（Anaphylaxis）」，並導致過敏性休克。對此，愛西市健康推進課也向醫院進行確認。醫師則表示，當時認定有過敏反應後，有指示護理師施打藥物，然而因為過敏太過嚴重，找不到患者血管，因此未能施打。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
工人中3.2億大翻身　IG炫富徵友：我想談戀愛
快訊／20歲男騎車夜遊　身中多刀慘死
病人真的會「自己選時間走」　醫目睹瀕死病患苦撐2周
魔獸喜收「對聯禮物」！　書法家是17歲「星二代正妹」
獨／台鐵26歲站務員陳屍機房！　現場拉起封鎖線
快訊／今增61死！　本土+18571
獨／美女主播被驚喜求婚！　帥尪曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

工人中3.2億大翻身　IG炫富「爽買法拉利」登報徵友：我想談戀愛

2歲女兒被忘車上！　父9小時後托兒所接人才發現「陳屍後座」

拜習會在即　美退役上將：台灣議題最重要

烏軍宣布：14日為曾聖光舉行告別式　送「台灣勇士」最後一程

打次世代疫苗5分鐘後吐血！日女疑「全身性過敏反應」　心臟衰竭亡

撤出赫爾松成「普丁重大恥辱」　對烏俄代表什麼？戰局分析一次看

美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」　共和黨人抨擊威脅國安

他搭飛機後近乎失聰！　5年後才知「耳塞掉進耳道」

俄羅斯宣布「遷移赫爾松臨時政府」　轉往克里米亞邊境

阿爾巴尼亞爆反政府示威！千人上街要總理下台　1持刀抗議者被捕

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

工人中3.2億大翻身　IG炫富「爽買法拉利」登報徵友：我想談戀愛

2歲女兒被忘車上！　父9小時後托兒所接人才發現「陳屍後座」

拜習會在即　美退役上將：台灣議題最重要

烏軍宣布：14日為曾聖光舉行告別式　送「台灣勇士」最後一程

打次世代疫苗5分鐘後吐血！日女疑「全身性過敏反應」　心臟衰竭亡

撤出赫爾松成「普丁重大恥辱」　對烏俄代表什麼？戰局分析一次看

美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」　共和黨人抨擊威脅國安

他搭飛機後近乎失聰！　5年後才知「耳塞掉進耳道」

俄羅斯宣布「遷移赫爾松臨時政府」　轉往克里米亞邊境

阿爾巴尼亞爆反政府示威！千人上街要總理下台　1持刀抗議者被捕

直搗藍票倉桃園龍潭　蔡英文：鄭運鵬張善政拉鋸「非常激烈」

「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味

觀光局擬修法「禁止遊覽車上推銷」　1前提下才能叫賣商品

大聯盟17日到19日最後場勘WBC場地！這次還是沒新竹

台南婦呼吸困難身體痙攣相當危急　警火速開道護送就醫

雲林20歲男遭刺死！兇嫌曝動機：不滿友人騎車自摔遭嘲笑

賴琳恩拿陳乃榮手機看照片　「下秒動作」媽媽目睹傻眼：好可憐喔

港版《華燈初上》驚見SM鞭打！舞小姐被客人硬上…姐妹翻臉互摔巴掌

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民：林北不是你的菜！

揪團歡唱趁機幹走妙齡女外套　笨賊不勝酒力暗巷狂吐被捕

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

國際熱門新聞

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

美尻妹戴「男友骨灰肛塞」：他最愛的地方

牙齒綁一條瘦身線！她7周瘦14kg變紙片女

二戰骨董軍機空中相撞　當場解體爆炸

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

快訊／民主黨成功保住參議院

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

妹子「進廠維修」　出來腫成火雲邪神

遭女友前夫開槍！他GG中彈　恐永久失去功能

美國小姐可能首次誕生「跨性別佳麗」

FTX創辦人傳落跑阿根廷！　私人專機航線圖曝

更多熱門

相關新聞

陸首次披露次密接陽性率　僅有10萬分之3

陸首次披露次密接陽性率　僅有10萬分之3

大陸官方11日發布優化防疫20條措施，其中一條是不再甄別「密接的密接」（次密切接觸者）。大陸國家疾控局副局長常繼樂12日指出，評估發現次密接的陽性檢出率很低，大概是3.1/10萬，也就是10萬個人裡面有3個人。

我的娃沒了！重慶孕婦延誤就醫流產

我的娃沒了！重慶孕婦延誤就醫流產

天選之人紛紛中獎　台大醫喊現在「要比這個」

天選之人紛紛中獎　台大醫喊現在「要比這個」

媽帶9歲女縫雙眼皮　背後故事超心酸

媽帶9歲女縫雙眼皮　背後故事超心酸

日韓峰會時隔3年首登場！岸田文雄柬埔寨會尹錫悅

日韓峰會時隔3年首登場！岸田文雄柬埔寨會尹錫悅

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19疫苗

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面