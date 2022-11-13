打次世代疫苗5分鐘後吐血！日女疑「全身性過敏反應」　心臟衰竭亡

▲死者丈夫懷疑，她可能是因為接種疫苗造成全身性過敏反應。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名42歲婦人在接種輝瑞次世代二價疫苗5分鐘後，突然呼吸困難，隨後開始吐血與嘔吐物，同時停止呼吸。現場工作人員立刻對她進行心臟按摩，但送院後仍因搶救無效宣告死亡。根據院方表示，死者不排除是在接種疫苗後出現全身性過敏反應，當時醫師曾指示護理師施打藥物，然而因為找不到血管，因此最終沒能進行注射。

根據《讀賣新聞》報導，愛知縣愛西市42歲的家庭主婦飯岡綾乃5日前往集體疫苗接種中心施打第4劑疫苗，而她接種的是由美國輝瑞藥廠針對新冠原始毒株與BA.5變異研發的次世代二價疫苗。當她接種完疫苗，留在現場觀察時，僅僅過了5分鐘，卻突然出現呼吸困難的情況。

飯岡隨即告知工作人員，工作人員替她安裝呼吸面罩後，飯岡卻開始吐血與嘔吐，並且停止呼吸，呈OHCA狀態。儘管她馬上被送往醫院搶救，但仍於接種疫苗的1小時40分鐘後，搶救無效不治。死因為急性心臟衰竭，而她本人生前則有基礎疾病。

愛西市健康推進課表示，搶救醫師指出，死者可能是肺部出現問題。不過死者的丈夫則懷疑，妻子可能是出現「全身性過敏反應（Anaphylaxis）」，並導致過敏性休克。對此，愛西市健康推進課也向醫院進行確認。醫師則表示，當時認定有過敏反應後，有指示護理師施打藥物，然而因為過敏太過嚴重，找不到患者血管，因此未能施打。

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