桃園111年勞工趣味競賽千人參加　表揚18家卓越和績優工會

▲桃園市111年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市111年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動，13日於北科大學附屬桃園農工運動場舉行，共有44家企業工會和工會團體參加，由市府秘書長黃治峯主持。黃治峯表示，桃園工業產值是全國最高，市長鄭文燦上任以來重視勞工權益，運用桃園區公所舊有宿舍基地，活化打造「桃園市勞工教育大樓」，並落實各項勞工政策。

▲▼桃園市111年勞工趣味競賽暨職場安全健康週活動。（圖／記者楊淑媛攝）

黃秘書長表示，桃園是台灣的心臟，不僅是製造業、也是輸出的心臟。市長鄭文燦上任以來，人口成長逾21萬人，帶動桃園再轉骨的契機，過去市府透過就業安心讚、就業博覽會等各項政策來協助勞工，成果也由青年投保薪資從2萬7千元增加至3萬2千元就可看出，市府照顧勞工生活，不遺餘力。

尤其是，市府運用桃園區公所舊有宿舍基地，活化打造「桃園市勞工教育大樓」，為地上5層、地下2層之建物，3至5樓作為桃園市總工會、桃園市職業總工會及桃園市產業總工會辦公空間、教育訓練教室、調解室、階梯視聽教室等，透過3大市級工會進駐，有效縮短溝通距離。

黃治峯秘書長同時也表揚桃園市榮獲卓越和績優的工會，受獎工會分別為：卓越工會：大同公司企業工會、福特六和汽車企業工會 、大同公司桃園一廠企業工會、南亞塑膠公司三廠企業工會、食材加工職業工會、冰熱品暨烘培製造職業工會、地政業務從業人員職業工會、企劃從業人員職業工會等9家。

績優工會：大同公司大園廠企業工會、中華技能培訓產業工會、金車公司企業工會、華可貴公司企業工會、台灣菸酒公司桃園酒廠工會、勞動力援助職業工會、就業技能培訓職業工會、兒童課後照顧服務人員職業工會、保險業務職業工會等9家。