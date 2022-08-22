黃珊珊說溜嘴？　陳信瑜曝「記者告知才知道8／28要請辭」

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜因涉嫌違反首長特別費動支規範，上月向市長柯文哲口頭請辭，而副市長黃珊珊今（22日）透露柯已批准陳的請辭，將於8/28生效。然而，陳信瑜下午備詢時，卻坦言自己是經記者詢問，才知道自己8/28要離開北市府。陳信瑜也說，「我也不知道要交接給誰」。

鍾沛君上午質詢柯文哲為何遲遲不批准陳信瑜請辭，柯文哲回應，「我們處理了。」一旁的黃珊珊則補充，目前柯文哲已經批准陳信瑜的請辭，程序上大概是8月28日生效，但還要走流程。

陳信瑜下午出席市議會定期大會民政部門質詢，鍾沛君詢問，妳稍早在進來議事廳前，被記者問這題時，妳說不知道什麼28日，現在請辭進度到底為何？陳信瑜表示，階段性工作完成後，就會辭職回家陪女兒。

鍾沛君追問，正副市長都說批准請辭了，妳要做到什麼時候？這關係到妳有無辦法完整工作交接，但剩不到一周就要離職了，妳卻搞不清要走的時間，所以最後上班日是幾月幾日？陳信瑜表示，她會把目前質詢工作做完，交接不是當天辭，就當天走。

後來鍾沛君多次詢問到底幾月幾日離開北市府，但陳信瑜仍支吾其詞，未正面回答，並表示，既然市長跟副市長有一些回應，那就尊重。鍾沛君再問，是記者告訴妳，妳才知道的嗎？陳信瑜說：「ㄜ，應該是這樣子吧，因為我不知道記者要問什麼東西，所以我當然是回說謝謝。」

鍾沛君聽聞後表示，你們全局的人說中午要買雞排來慶祝，如果妳本人兩小時後仍聞所未聞，「我實在對妳工作的投入程度，有非常大的問號」。

鍾沛君繼續說，8/28是外傳黃珊珊在北市府的最後一天，是說好要共進退嗎？陳信瑜說，她應該是跟市長共進退，下一步就是回去陪女兒，自己也還不曉得下一任勞動局長是誰，「我也不知道要交接給誰」。