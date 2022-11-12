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喔...喔...連8聲！千萬賓利敞篷跑車逆向超車　阿北差點升天影曝光

記者唐詠絮／彰化報導

有夠嚇人！彰化寶山路跟虎岡路交界處日前有一輛千萬「賓利」敞篷超跑逆向跨越雙黃線超車，讓後車駕駛看得是捏了一把冷汗，網友砲轟，「阿北差一點升天了」，彰化警方表示，將依道路交通處罰條例「不依規定行駛車道」開罰，將處罰600-1800元以下罰鍰。

「喔喔喔喔... 喔喔喔喔」網友在Youtube的「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」公布一段影片，事發時間在11月6日 下午13時許，寶山路上車水馬龍，1輛藍色賓利敞篷轎跑疑似不耐前方車輛開太慢，直接逆向跨越雙黃線超車，這時忽然間對向有一輛廂型車駛出，賓利再緊急切回車道，過程驚險萬分，也讓後方的駕駛人看得頻頻大叫，所幸前後方駕駛機警，保持行車距離，沒有造成事故傷亡。

▲賓利敞篷超跑逆向跨越雙黃線超車。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）

▲賓利敞篷超跑逆向跨越雙黃線超車。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）

警方表示，賓利駕駛已經嚴重造成用路人行車危險，依道路交通處罰條例45條第3款「不依規定行駛車道」將處罰600-1,800元以下罰鍰，將通知車主、駕駛人到案說明。

至於這輛賓利敞篷跑車則為2014GTC 4.0 V8車款， 價格接近1200萬以上，屬於性能車，上坡更是有力，從靜止加速到100km/h亦僅4.4秒，引擎馬力超強。

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