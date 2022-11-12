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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魔獸首戰場館「漏水又破舊」！館長點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

記者閔文昱／綜合報導 

NBA昔日第一中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）震撼加盟T1職籃桃園永豐雲豹，首戰將在桃園國立體育大學綜合體育館登場，不過該場館也被爆出有漏水、老舊的問題。對此，「館長」陳之漢也在直播中痛批，民進黨政府和國立體大「讓世界看到台灣有多爛」。

館長11日晚間在直播中表示，自己在魔獸加盟前，就早已是雲豹贊助商的贊助商，他當天和球團吃飯時，得知球團花了非常多錢向國立體大承租場地，「一個禮拜打一場球就100萬」，起初校方承諾只要球團協助做體大內部其他整修，就會給予打折，結果做完後校方不僅翻臉不認，就連場地有問題也不修繕，讓他嚴重懷疑該校有貪污的問題。

▲NBA球星「魔獸」霍華德抵台，受到大批球迷歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲NBA球星「魔獸」霍華德加盟T1職籃桃園永豐雲豹。（圖／記者林敬旻攝）

館長指出，校方還稱，直銷業者和宗教團體租一次場地的費用更高，「你不租其他人花大錢也要租」，讓他聽了痛批，體育大學不做體育，「現在是變直銷、宗教大學嗎？」另外，球團為了場地修繕問題已經耗費了幾千萬，結果校方還要求，若要裝設燈光、舞台設備，比賽後就要請工班來拆除，下次比賽前再裝上，「裝一次就要好幾百萬，誰敢花這個錢啊！」

館長透露，球團請市長去協調沒消沒息，跟校方講對方也說要慢慢跑流程，場館問題從地方到中央都沒人要管，結果這次球賽的票全賣完了，一堆政治人物卻跑出來跟球隊要票，「你們這些死不要臉的」。他說，這次全世界都在關注台灣如何對待魔獸來打球，場地卻爛成這樣，「一個禮拜後見真章，有夠丟臉」。

▲「館長」陳之漢指國立體育大學綜合體育館場地破爛，政府、校方卻都消極處理。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲「館長」陳之漢指國立體育大學綜合體育館場地破爛，政府、校方卻都消極處理。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長直言，他以為自己是在面對私人企業、慣老闆、慣房東，「但國立體育大學是歸教育局管的欸！公家單位當成營利事業來辦」，他點名行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦出來面對，更喊話總統蔡英文出面幫忙，「蔡英文常常說要讓國際看到台灣，看到了啦！要讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？我覺得我們台灣不應該是這樣。」

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