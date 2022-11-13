　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台別錯過了

記者呂晏慈／新北報導

被網友封為「最美里長候選人」的新北市永福里候選人陳紫渝13日上午10點將在永和國中前舉行競選服務處成立茶會，預計10點20分左右上台發表談話，她也透過臉書表示，希望前來的朋友們身上準備一樣「紫色的元素」，向支持者喊話說：「我們不見不散！」《ETtoday東森新聞雲》將全程直播。

▲▼陳紫渝將在11月13日上午舉行競選服務處成立茶會。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝日前貼出美照。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

陳紫渝昨天剛過24歲生日，1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選，今年陳以無黨籍身份披掛參選，今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」。

陳紫渝也透過臉書貼出5點叮嚀，請支持者留意音量，不喧嘩，減少對周遭住戶的影響，當天配合身著紫色背心的志工指引，注意安全，共同維護動線及交通安全，且垃圾不落地，當天會置放數個垃圾桶，提供給大家使用，另當日因路權申請及場地租借有時間上的限制，也為了避免影響附近居民及交通安全，故當天拍照活動將由服務團隊安排，以及防疫期間，請大家佩戴好口罩，勤消毒。

▼陳紫渝今天成立競選服務處成立茶會，來賓高喊「中華民國有希望了」。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

▲▼最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 最美里長陳紫渝競選服務處成立茶會。（圖／記者李毓康攝）

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
陳時中民調為何後來居上？　他曝關鍵變化
西濱火燒車3死！小媽媽24天痛失5至親　肇事駕駛下場曝
83歲陳淑芳「心臟停14秒」首次用健保卡！　曝身後事已安排好
每票1萬5！　台南候選人現金買票遭聲押禁見
快訊／美民主黨成功保住參議院！　拿下50席成為相對多數
航展美軍機「空中相撞爆炸」影片曝！　恐6人罹難
LIVE／「最美里長候選人」陳紫渝來了！　今辦茶會湧人潮
館長直播宣布要選總統！　最大政見曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

自爆決定高虹安住院　柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」：應相信外科的我

林佳龍借嘸區運路卻喊「不見不散」　侯辦：根本不在乎民眾安全

直擊／岳父好！陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓樂：中華民國有希望了

曾涉性騷愛將被爆回鍋聯醫　柯文哲稱「不知道」：Level太低了

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

蔣萬安政見發表時間沒用完　黃珊珊諷：「照稿唸」沒東西就不講了

多圖／破百粉絲跨區力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

台北市政非1、2個月可上手　黃珊珊：看不到陳時中「即戰力證明」

黃珊珊嗆：蔣萬安過去「沒全力為北市打拚」　不了解台北的進步

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

自爆決定高虹安住院　柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」：應相信外科的我

林佳龍借嘸區運路卻喊「不見不散」　侯辦：根本不在乎民眾安全

直擊／岳父好！陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓樂：中華民國有希望了

曾涉性騷愛將被爆回鍋聯醫　柯文哲稱「不知道」：Level太低了

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

蔣萬安政見發表時間沒用完　黃珊珊諷：「照稿唸」沒東西就不講了

多圖／破百粉絲跨區力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

台北市政非1、2個月可上手　黃珊珊：看不到陳時中「即戰力證明」

黃珊珊嗆：蔣萬安過去「沒全力為北市打拚」　不了解台北的進步

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

裴勇俊出道28年驚爆退休！官網全消失「50歲現況曝光」　曾賺百億身家

我的娃沒了！重慶孕婦「下體出血」卻被阻攔就醫　4小時後流產

TOYOTA「大改款Prius」車頭曝光了！日媒曬預想圖超有皇冠魂

美媒爆料籃網總管說謊　蔡崇信看了紀錄片氣得想開除厄文

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

研究：男生曬太陽「食慾性慾大增」！還附帶3好處一次看

被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

自爆決定高虹安住院　柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」：應相信外科的我

公園涼亭變身「愛情車站」？「台北街角設計」信義區亮點一次看

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

蘇貞昌備詢反提「立委媽媽」　她傻眼：跩什麼？

高虹安：郭台銘同意授權

LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台談話

共艦逼近嗆「24浬線不存在」　海軍驅離：絕不退讓

馬英九怒罵「非常噁心令人髮指」　陳時中：仇恨語言不對

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

陳時中：給我一個機會一屆補8年

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

二十大後首場大選！　蔡英文：讓國際肯定台灣堅持民主決心

高虹安合體郭董　影片被爆「是合成的」

多圖／破百粉絲力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

蔣萬安辭立委選北市長　矢板明夫想起4年前的姚文智

更多熱門

相關新聞

多圖／破百粉絲力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

多圖／破百粉絲力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為「永和IU」等稱號。陳紫渝競選服務處成立大會13日上午於永和國中大門口舉辦，跨黨派新北市議員派員與會，更湧入逾百名里上鄉親力挺，還有不少遠道而來的粉絲想一睹芳顏，現場眾人揮舞中華民國國旗，高喊「陳紫渝，凍蒜」，氣氛沸騰。

黃珊珊：看不到陳時中的即戰力證明

黃珊珊：看不到陳時中的即戰力證明

黃：蔣過去「沒全力為北市打拚」

黃：蔣過去「沒全力為北市打拚」

徐巧芯臉書遭禁言6天　陳時中：她不用一直演戲了

徐巧芯臉書遭禁言6天　陳時中：她不用一直演戲了

高郭影片合成　黃：很多看板也合成

高郭影片合成　黃：很多看板也合成

關鍵字：

陳紫渝2022九合一大選2022新北市

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

童頭長角！病毒害腦膜穿出腦殼亡

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面