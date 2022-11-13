LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台別錯過了

記者呂晏慈／新北報導

被網友封為「最美里長候選人」的新北市永福里候選人陳紫渝13日上午10點將在永和國中前舉行競選服務處成立茶會，預計10點20分左右上台發表談話，她也透過臉書表示，希望前來的朋友們身上準備一樣「紫色的元素」，向支持者喊話說：「我們不見不散！」《ETtoday東森新聞雲》將全程直播。

▲陳紫渝日前貼出美照。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

陳紫渝昨天剛過24歲生日，1年多前才從德明財經科技大學財金系畢業，曾擔任人壽理賠專員，父親陳昱庭是現任國民黨籍協和里長，母親唐媺琴曾於2018年以無黨籍參選永福里里長，但未如願當選，今年陳以無黨籍身份披掛參選，今年8月開設粉專以來就引發高度關注，被網友封為「最美里長候選人」。

陳紫渝也透過臉書貼出5點叮嚀，請支持者留意音量，不喧嘩，減少對周遭住戶的影響，當天配合身著紫色背心的志工指引，注意安全，共同維護動線及交通安全，且垃圾不落地，當天會置放數個垃圾桶，提供給大家使用，另當日因路權申請及場地租借有時間上的限制，也為了避免影響附近居民及交通安全，故當天拍照活動將由服務團隊安排，以及防疫期間，請大家佩戴好口罩，勤消毒。

▼陳紫渝今天成立競選服務處成立茶會，來賓高喊「中華民國有希望了」。（圖／記者李毓康攝，下圖同）