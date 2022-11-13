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幕後／桃園第三勢力難突圍　民眾黨賴香伶鞏固「2票源」

▲▼民眾黨桃園市長參選人賴香伶出席立法院開議。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數階段，在桃園市長選舉部分，呈現「2大2小」的局勢，國民黨籍的張善政、民進黨籍的鄭運鵬互爭領先，無黨籍的鄭寶清、民眾黨的賴香伶則面臨第三勢力票源分散的狀況。民眾黨人士說，目前就持續穩守客家票，並且以政策吸引北漂、上班族、雙北通勤族以及40歲以下的青年選民。

地方人士觀察，這次選情冷，「投票率能破5成就不錯」，而桃園是一個移民城市，近年更是六都中唯一人口正成長的，很多新興外來人口，居住在桃園但工作地在鄰近的雙北等地，與地方的連結度低的狀況下，投票意願也不高。

此外，若是往返雙北通勤上班的桃園居民，最明顯感受到的就是硬體建設的差異，「會覺得桃園的硬體建設不如雙北，Youbike、捷運等，公共設施不足」，只有在重劃區比較好。過去選民對政府抱怨比較少，是因為鄭文燦用分配式的方式在安撫地方派系。

地方人士也指出，桃園市總體來說，市長鄭文燦的執政還是受到肯定，但選舉過程中傳出不少施政問題，例如八德羽球場天花板因地震坍塌、桃園市國民運動中心游泳池修繕錢卡在黨產會等，再加上目前普遍社會氛圍對民進黨執政觀感較差，導致鄭運鵬的選情一直在膠著狀態，「鄭文燦政績這麼好，不該這麼膠著」。

至於賴香伶支持度遲遲未見起色，黨內人士認為，賴香伶選情不佳的關鍵原因，不外乎是受到脫離民進黨、以無黨籍參選的鄭寶清影響，導致很多選民對第三勢力的想像破滅，覺得不容易選上、有鄭寶清分票，「這也沒辦法」。

黨內人士認為，鄭寶清拿不到綠營的票，只有傳統組織票，「且那些組織票偏綠的選民也會歸隊，反而會拿到非藍非綠，這對賴香伶比較不利」。

黨內人士指出，這次比較擔心第三勢力的票源被分散，再加上選民不想讓鄭運鵬上的情況下，會發生棄保效應，「棄賴香伶、鄭寶清保張善政」，這也是民調一直上不來的原因。

黨內人士說，賴香伶本來聲勢不錯，推出不少政見都有切合選民需求，現在面臨分票問題，也只能盡力。賴的主力票源有2種，一塊是客家庄的客家票；另一塊則是北漂、上班族、雙北通勤族以及40歲以下選民，支持度都不差，會先尋求穩住支持，「除了南桃園客家族群，北桃園用政策去爭取關注」。

「過去提出的1280+月票，張善政跟進、民進黨跟進，代表提出有效果，藍綠也想吃這塊的票。」黨內人士說，交通月票是黨主席柯文哲提出的政策，這是民眾黨的政績，沒有人會否認，在藍綠都表態跟進後，「相信選完後，北北基桃的月票都推得成」。

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