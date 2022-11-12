遠古級按摩椅賣5000元！賣家備註「功能正常」被酸爆：建議送故宮

▲一名網友在臉書社團出售家中按摩椅，卻被網友酸爆。（圖／右圖為示意圖，資料照、左圖翻攝自臉書爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

現在透過網路上購物十分方便，因此也有許多人會在社群或拍賣平台出售要汰換的家電用品。一名網友近日在臉書PO出一張按摩椅照片，打算要以5000元的價格出售，不過這張按摩椅的外觀卻嚇壞不少網友，紛紛吐槽「現在連按摩椅都有戰爭風格」、「這送我我都我不敢坐」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」轉發一則按摩椅販售文笑稱「別鬧了」，只見發文者表示，該按摩椅是家中不用的，功能一切功能正常，只是外觀看來比較老舊，「5000元出清，須自備貨車」。不過根據畫面顯示，該按摩椅表面多處脫皮，磨損嚴重，看似已歷經風霜，相當具有「時代感」。

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貼文曝光後，馬上讓不少網友笑翻，紛紛留言「這椅子就像一個65歲的阿姨都沒交過男朋友，守身如玉。外觀看起來比較老舊但功能正常」、「這個乾脆直接丟棄回收好了」、「這外觀比我85歲的阿嬤看起來還老」、「祖先三代都在這椅子上往生的嗎」、「感覺坐上去會看到我過世的阿嬤」、「清朝時期的按摩椅？建議送故宮」。

另外，也有網友表示，「划算，按摩椅兩三年就差不多這樣了！再花5000換皮....就像新的了」、「這有感情的，賣五千太虧了吧」、「這種比詐騙的還佛心，保證可以收到跟照片一樣的東西」、「五千還好吧，外表老而已，其實功能還很新」、「正常使用痕跡，不影響使用」、「應該是很舒服才會坐成這樣，值了」。

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