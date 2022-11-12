廢棄倉庫飄木香　嘉義縣專勤隊「聞香」破獲山老鼠集團

▲▼ 廢棄倉庫飄檜木香，移民署嘉義縣專勤隊破獲山老鼠集團 。（圖／嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，嘉義縣中埔鄉某汽車維修廠的廢棄倉庫，疑似存放許多珍貴林木，並招募越南籍失聯移工至國有林地從事盜伐工作；經偵查人員現場勘查，果真在倉庫外聞到陣陣濃郁的檜木香，且大門及後門設置多支監視器，報請嘉義地檢署檢察官指揮深入追查，於今年6月在廢棄倉庫內拘提劉姓主嫌，起獲遭盜伐之牛樟、臺灣扁柏及紅檜等國有貴重林木，總重高達86公斤，全案依違反森林法罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。





專案小組深入追查，以劉姓主嫌為首的山老鼠集團，主要橫行於阿里山及豐山地區，利用廢棄倉庫作為盗採珍貴林木的加工及修飾中繼站，製成市售價格高的家具或佛珠手環等，並尋找買家販售保育樹瘤，從中牟取暴利。專案小組歷經6個多月偵蒐，研判時機成熟，由嘉義地檢署指揮嘉義縣專勤隊、南投縣警局刑警大隊、保七總隊第七大隊嘉義分隊、雲林憲兵隊及林務局嘉義林管處木材辨識小組等單位，在今年6月下旬前往嘉義及雲林等地區執行搜索，拘提主嫌及查扣遭盜伐的珍貴林木等證物，並持續追查貨源及其他集團成員，全案於近日移送嘉義地檢署偵辦。

專案小組呼籲，山老鼠集團盜伐國有林班地內保育林木，嚴重破壞水土保持，影響森林保育的惡性重大，因此提醒民眾應選擇具有「臺灣木材」標章的合法林產品，拒絕購買來源不明的木製產品，才能從源頭根絕盜伐。民眾如發現不法，可向檢警及移民機關通報檢舉，共同打擊不法。