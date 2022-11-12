　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「國際調解院」籌備辦公室將在港成立　李家超：一國兩制優勢

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方確定將在香港設立「國際調解院籌備辦公室」。香港特首李家超11日指出，這體現「一國兩制」的獨特優勢，香港具備充分條件可以成為以「促成交易，解決爭議」為本的亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

綜合港媒報導，李家超11日在「法治大會：法治公義 普惠共存」活動上致詞稱，不同國際爭議解決機構在港設立中心，政府將成立督導組，由特首和3位司長擔任正副組長，推動跨局督導工作。

他接著指出，其中律政司司長將領導一個工作小組，專注推進大灣區及其他城市與港民商事司法協作，促進兩地法律實務接軌，在大灣區設立爭議解決服務的線上調解平台，便利跨境民商事務。

李家超表示，國際調解院籌備辦公室將在港成立，體現國家大力支持香港在「一國兩制」下的獨特優勢，標誌多國對港投下信心一票，香港具備條件成為促成交易解決爭議為本的亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

香港律政司司長林定國則指出，預計2023年開始會組織相關國際公約的談判及建立國際調解院的籌備工作，期望之後在香港成立的籌備辦公室可以轉營成為國際調解院的秘書處及總部。

據悉，國際調解院籌備辦公室是一個政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供平台。大陸外交部指出，之所以設在香港，主要考慮到其優越的地理位置，便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供法律服務包括調解方面優勢獨特。籌備辦公室設在香港將有助於國際調解院的籌備、未來運作及推廣。

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
曾馨瑩「粉紅慶生趴」現場照曝！　郭台銘捧超大花束
去台積電「這輩子沒辦法賺大錢」　律師1句話曝關鍵
床墊麥克推獨輪車運鈔！　1000萬彩金通通運上私人飛機
魔獸來台連鎖效應！　陸媒：林書豪、湯瑪斯很快跟上
快訊／驚悚畫面！新北大樓「巨大磁磚」從天降　民眾抱頭驚逃
帶刀大鬧「新北耶誕城」遭警壓制！　6屁孩起底
教官拉女學生「長椅野戰」　學生圍觀驚呼：她跪上去了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

父母幫女兒取名「陳皮話梅糖」　稱融合了「全家人的名字」

「國際調解院」籌備辦公室將在港成立　李家超：一國兩制優勢

「重點保護建築」也拿來蓋方艙！鄭州稱「文物局已同意」惹火網友

史上最佛系雙11！　強調「扶貧公益」天貓、京東公開部分銷售額

教官拉長髮女學生「長椅野戰」　圍觀學生驚呼：她跪上去了！

陸單日增1萬1803例　廣州「優化防疫」解除次密接者隔離

新婚妻開學就偷吃！　綠帽夫騎「共享單車」3天300公里衝校園

「加快儲備新冠藥物」　陸防疫20條措施「暗藏」逐步開放訊號？

女神教師太瘋狂！　上課嬌喘「啊啊不行了」1分鐘音檔曝光

陸入境隔離縮短成「5+3」　觀光航空業：盼下周實行「北京最慢」

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

蝦款！許瑋甯李程彬對結局分歧　《她和她的她》「小劉保險套顏色是？」

太妍遭質疑「偷走IU的獎」！　IG洩「憂鬱手寫文」嚇壞粉絲

父母幫女兒取名「陳皮話梅糖」　稱融合了「全家人的名字」

「國際調解院」籌備辦公室將在港成立　李家超：一國兩制優勢

「重點保護建築」也拿來蓋方艙！鄭州稱「文物局已同意」惹火網友

史上最佛系雙11！　強調「扶貧公益」天貓、京東公開部分銷售額

教官拉長髮女學生「長椅野戰」　圍觀學生驚呼：她跪上去了！

陸單日增1萬1803例　廣州「優化防疫」解除次密接者隔離

新婚妻開學就偷吃！　綠帽夫騎「共享單車」3天300公里衝校園

「加快儲備新冠藥物」　陸防疫20條措施「暗藏」逐步開放訊號？

女神教師太瘋狂！　上課嬌喘「啊啊不行了」1分鐘音檔曝光

陸入境隔離縮短成「5+3」　觀光航空業：盼下周實行「北京最慢」

修傳染病防治法「銜接特別條例」　薛瑞元：第一階段下會期送立院

LIFE・經典／別再告訴自己要斷捨離　理解2個概念，才能重整家中雜物

川普參加「小女兒婚禮彩排」全程臭臉　小開女婿尷尬陪笑！

台鐵DT668國王號啟動台南遊　黃偉哲化身列車長迎接鐵道迷

快訊／新北龍洞灣驚見浮屍　「防寒衣+溯溪鞋」嚴重腐爛難辨認

曾馨瑩48歲「粉紅慶生趴」現場照曝光！　郭台銘1111捧超大花束寵妻

陸敬民／建商有錢也不撐？　新北爛尾樓給購屋族的啟示

物超所值！高雄「一顆7元」老字號肉圓　重口味酸菜腸湯是隱藏亮點

牛爾老師不藏了「少年白髮」真實模樣首公開！低調動手術…揭曝光變少真相

恐嚇前老闆得手千萬！男連手貪警暗槓50萬　再吃貪污罪判2年10月

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

大陸熱門新聞

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

女神教師太瘋狂！　上課嬌喘「啊啊不行了」

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

與哥哥一家4口同住　嫂子承諾1句

新婚妻開學就偷吃　綠帽夫騎單車奔3天衝校門

外送員日跑94單！5年後超勵志

陸入境隔離縮短「5+3」最遲下周實行　

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

台美貿易倡議成果豐碩　國台辦回批「謀獨」

陸20條措施暗藏逐步開放訊號？

20歲嫩妹「網購到中邪」！母驚：怎麼叫都沒反應

珠海航展參展殲-20全換裝「中國心」 解放軍飛行員：航電版本也升級

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

更多熱門

相關新聞

二十大涉台報告　最少篇幅最大促統

二十大涉台報告　最少篇幅最大促統

習近平廿大報告的涉台篇，並無讓人感到意外之處。包括開宗明義高舉五個關鍵詞：其中「黨矢志不渝的歷史任務」是去年建黨百年新加入的歷史使命，「實現中華民族偉大復興的必然要求」是第三份歷史決議文明確提出的時間表。

住得有尊嚴！港府資助建房不小於7.9坪

住得有尊嚴！港府資助建房不小於7.9坪

李家超坦承「近期離港人數較多」

李家超坦承「近期離港人數較多」

李家超發施政報告　中聯辦表支持

李家超發施政報告　中聯辦表支持

香港特首發表「搶企業、搶人才」政策

香港特首發表「搶企業、搶人才」政策

關鍵字：

國際調解院籌備辦公室國際調解院李家超一國兩制

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

她為錢拍A片「床戰千次」：月產25支

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面