「國際調解院」籌備辦公室將在港成立　李家超：一國兩制優勢

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方確定將在香港設立「國際調解院籌備辦公室」。香港特首李家超11日指出，這體現「一國兩制」的獨特優勢，香港具備充分條件可以成為以「促成交易，解決爭議」為本的亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

綜合港媒報導，李家超11日在「法治大會：法治公義 普惠共存」活動上致詞稱，不同國際爭議解決機構在港設立中心，政府將成立督導組，由特首和3位司長擔任正副組長，推動跨局督導工作。

他接著指出，其中律政司司長將領導一個工作小組，專注推進大灣區及其他城市與港民商事司法協作，促進兩地法律實務接軌，在大灣區設立爭議解決服務的線上調解平台，便利跨境民商事務。

李家超表示，國際調解院籌備辦公室將在港成立，體現國家大力支持香港在「一國兩制」下的獨特優勢，標誌多國對港投下信心一票，香港具備條件成為促成交易解決爭議為本的亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

香港律政司司長林定國則指出，預計2023年開始會組織相關國際公約的談判及建立國際調解院的籌備工作，期望之後在香港成立的籌備辦公室可以轉營成為國際調解院的秘書處及總部。

據悉，國際調解院籌備辦公室是一個政府間國際組織，將為和平解決國際爭議提供平台。大陸外交部指出，之所以設在香港，主要考慮到其優越的地理位置，便利的營商環境，特別是香港的法律體系成熟，在提供法律服務包括調解方面優勢獨特。籌備辦公室設在香港將有助於國際調解院的籌備、未來運作及推廣。