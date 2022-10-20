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大陸 大陸焦點 特派現場

李家超坦承「近期離港人數較多」　強調「香港本身有很多吸引力」

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港近年出現移民潮，特首李家超20日在電台節目上坦承，近年離開香港的人數有所增加，但每個人離開香港的故事都不同，「不要忘記香港本身有很多吸引力，要做好及強化自身優勢。」

李家超在節目上被問到，過去幾年有不少人因為在香港「不幸福」，所以來開香港，政府除了「搶人才」政策外，還有什麼措施能挽留本地人或吸引外流的港人回流。

李家超坦承，這段時期離開香港的人數較多，但離港是因為「不幸福」的說法太粗略，「每個人離開香港的故事不一樣，不要忘記香港本身有很多吸引力，要做好及強化自身優勢。」

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

李家超提到，歷史上香港人就習慣「出出入入」，有的人離開香港可能是喜歡在某地讀書，又或者是親戚及發展空間原因，加上香港是競爭世界，外國也在搶人才。

李家超強調，香港有自身有吸引力，在2019年前未有「黑暴」、「港獨」時，香港不擔心人才問題，現在的政策主動性有差異，香港的吸引力是DNA，再加上即將推出的一系列「搶人才」措施，競爭力大增，聚集足夠人才，只要讓離港的市民發現香港的好，就會回流了。

另外，有觀眾Call in表示，香港一向是人才濟濟，是政府搞到人才走光，原因大家「心知肚明」，就是「苛政猛如虎」，香港一直是崇尚自由的大都會，港人也很愛國，但內地不愛香港，防疫政策也不放寬，不像美英等國允許港人入境。對此，李家超回應，國家非常關愛香港，除在疫情高峰時，派人建方艙醫院、派醫護人員支援等，又在「十四五規劃」中支持香港八大中心地位，「國家是有一套防疫政策。」

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

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