高虹安「身心俱疲」住院浪費醫療資源？　薛瑞元：公眾人物不可取

▲衛福部長薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前稱「身心俱疲」住院，黨主席、台北市長柯文哲向媒體表示「她的病是我看的」，遭民進黨立委林靜儀質疑違反醫療法規定。對此，衛福部長薛瑞元表示，柯市長講話大概可以打折，但不符合住院條件去住院，有濫用醫療資源的嫌疑，「作為一個公眾人物，這個事情其實是不太可取。」

薛瑞元上午出席2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會，會前接受媒體堵訪，回應部分政治議題。

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被問及高虹安身心俱疲住院是否有佔用醫療資源問題？薛瑞元表示，身心俱疲如果沒有身體上疾病徵兆，其實休息就好，但當天下午高虹安就出院前往新竹會見國民黨新竹縣長楊文科，「我看他也沒有休息啊，又跑到新竹去了」。薛瑞元說，他自己是覺得作為一個公眾人物，這個事情其實不太可取。

薛瑞元近日在立法院金句連發，不溫不火的回應方式也被林靜儀譽為「硬氣部長」，但國民黨卻將其譏為吵架內閣。被問到如何看待此說？薛瑞元先是呵呵笑回應，直言自己也沒有吵架，「賴士葆委員跟我糾正後，我也都客客氣氣的，語氣溫和的來跟他討教。」但也直言自己覺得國民黨有點選得失去理智，對事情無法好好討論。