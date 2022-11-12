　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高虹安「身心俱疲」住院浪費醫療資源？　薛瑞元：公眾人物不可取

▲▼衛福部長薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前稱「身心俱疲」住院，黨主席、台北市長柯文哲向媒體表示「她的病是我看的」，遭民進黨立委林靜儀質疑違反醫療法規定。對此，衛福部長薛瑞元表示，柯市長講話大概可以打折，但不符合住院條件去住院，有濫用醫療資源的嫌疑，「作為一個公眾人物，這個事情其實是不太可取。」

薛瑞元上午出席2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會，會前接受媒體堵訪，回應部分政治議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及高虹安身心俱疲住院是否有佔用醫療資源問題？薛瑞元表示，身心俱疲如果沒有身體上疾病徵兆，其實休息就好，但當天下午高虹安就出院前往新竹會見國民黨新竹縣長楊文科，「我看他也沒有休息啊，又跑到新竹去了」。薛瑞元說，他自己是覺得作為一個公眾人物，這個事情其實不太可取。

薛瑞元近日在立法院金句連發，不溫不火的回應方式也被林靜儀譽為「硬氣部長」，但國民黨卻將其譏為吵架內閣。被問到如何看待此說？薛瑞元先是呵呵笑回應，直言自己也沒有吵架，「賴士葆委員跟我糾正後，我也都客客氣氣的，語氣溫和的來跟他討教。」但也直言自己覺得國民黨有點選得失去理智，對事情無法好好討論。

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
曾馨瑩「粉紅慶生趴」現場照曝！　郭台銘捧超大花束
去台積電「這輩子沒辦法賺大錢」　律師1句話曝關鍵
床墊麥克推獨輪車運鈔！　1000萬彩金通通運上私人飛機
魔獸來台連鎖效應！　陸媒：林書豪、湯瑪斯很快跟上
快訊／驚悚畫面！新北大樓「巨大磁磚」從天降　民眾抱頭驚逃
帶刀大鬧「新北耶誕城」遭警壓制！　6屁孩起底
教官拉女學生「長椅野戰」　學生圍觀驚呼：她跪上去了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵DT668國王號啟動台南遊　黃偉哲化身列車長迎接鐵道迷

妹子好奇註冊包養網「遇到大伯也在玩」！結局看傻：笑不出來

高雄今空氣奇差！9站亮橘、紅警戒　環保局曝汙染物「來自中部」

迪士尼+漫威推中文聖誕繪本！冰雪奇緣、蜘蛛人「全新獨立故事」

周日下午變天！雨彈炸2地4天　北台灣高溫驟降10度

高虹安「身心俱疲」住院浪費醫療資源？　薛瑞元：公眾人物不可取

教科書去中國化蔓延到小學？　教長反駁無關「主因不符課綱原則」

北橫公路明池至百韜橋搶通「2時段通行」　公總戒護滯留車輛下山

不受理現場檢舉！確診者投票可逃罰？　薛瑞元：事後勾稽都跑不掉

解封復甦！「人流回籠最多」航線出爐　長榮2類航班訂位量大增

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

蝦款！許瑋甯李程彬對結局分歧　《她和她的她》「小劉保險套顏色是？」

太妍遭質疑「偷走IU的獎」！　IG洩「憂鬱手寫文」嚇壞粉絲

台鐵DT668國王號啟動台南遊　黃偉哲化身列車長迎接鐵道迷

妹子好奇註冊包養網「遇到大伯也在玩」！結局看傻：笑不出來

高雄今空氣奇差！9站亮橘、紅警戒　環保局曝汙染物「來自中部」

迪士尼+漫威推中文聖誕繪本！冰雪奇緣、蜘蛛人「全新獨立故事」

周日下午變天！雨彈炸2地4天　北台灣高溫驟降10度

高虹安「身心俱疲」住院浪費醫療資源？　薛瑞元：公眾人物不可取

教科書去中國化蔓延到小學？　教長反駁無關「主因不符課綱原則」

北橫公路明池至百韜橋搶通「2時段通行」　公總戒護滯留車輛下山

不受理現場檢舉！確診者投票可逃罰？　薛瑞元：事後勾稽都跑不掉

解封復甦！「人流回籠最多」航線出爐　長榮2類航班訂位量大增

LIFE・經典／別再告訴自己要斷捨離　理解2個概念，才能重整家中雜物

川普參加「小女兒婚禮彩排」全程臭臉　小開女婿尷尬陪笑！

台鐵DT668國王號啟動台南遊　黃偉哲化身列車長迎接鐵道迷

快訊／新北龍洞灣驚見浮屍　「防寒衣+溯溪鞋」嚴重腐爛難辨認

曾馨瑩48歲「粉紅慶生趴」現場照曝光！　郭台銘1111捧超大花束寵妻

陸敬民／建商有錢也不撐？　新北爛尾樓給購屋族的啟示

物超所值！高雄「一顆7元」老字號肉圓　重口味酸菜腸湯是隱藏亮點

牛爾老師不藏了「少年白髮」真實模樣首公開！低調動手術…揭曝光變少真相

恐嚇前老闆得手千萬！男連手貪警暗槓50萬　再吃貪污罪判2年10月

黃暐傑續約美職巨人　婉拒明年經典賽

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

生活熱門新聞

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

外婆難伺候　他曝舅媽活在地獄

E奶「護理系女神」267字自爆斷指秘辛　網友心疼讚棒棒

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

男賣BLACKPINK門票「要穿內衣開合跳」　女粉答應了

男友和女同事出差過夜：只會睡沙發

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

高大成曝「酒味婦人」問診跳針一句話　網友大歪樓

1圖揭穿好市多衛生紙「大縮水」！2千名會員苦嘆

制服妹迴旋踢吸8千萬次觀看　鄉民緊盯「那裡」

挖出「6顆喉嚨珍珠」他吸一口喊精神爽

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

一圖看天氣兩階段變化！出遊趁今天　下波降雨熱區出爐　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

她為錢拍A片「床戰千次」：月產25支

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面