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「我外婆超難伺候！」他曝舅媽根本活在地獄：沒發瘋真是心臟大顆

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲「我外婆超難伺候」，網友曝舅媽超可憐待遇。（示意圖／取自視覺中國CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳相處一直是網路上的熱門話題之一。一名男網友表示，他近期看了許多婆婆非常難相處的文章，突然發現他的外婆也相當難伺候，整天對舅媽嫌東嫌西，只要不爽就隨意罵人，過年時還會當一票親戚的面前直接數落舅媽，讓他直呼「她沒瘋掉真的是心臟很大顆」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他最近經常逛結婚板，發現許多人在抱怨婆婆難相處，什麼不公平的鳥事都有可能發生，「其實我蠻有共鳴的，因為長大後才發現，我外婆也是蠻難伺候的婆婆」、「我外婆70歲那年摔倒受傷後，舅舅就在家附近買一棟房子給外婆住，方便就近照顧，不料卻變成了舅媽的惡夢。」

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原PO指出，外婆隨著年齡越來越大，脾氣也是越來越大，整天對舅媽嫌東嫌西，一下說買的東西不好，一下又嫌煮的飯難吃，只要外婆不爽，什麼都能嫌，最讓他印象深刻的是每次過年，親戚都會回去看外婆，他們家初二也會到，就看到舅媽幾乎沒日沒夜在招呼客人，但外婆仍會在餐桌上批評舅媽，讓氣氛超尷尬。

另外有一年舅媽的媽媽生病，舅媽說想回家一趟，結果外婆一聽當場暴怒，狂唸飯菜怎麼辦、清掃怎麼辦，舅媽沒辦法只好請其他兄弟姐妹幫忙，自己則在過年後才回家。原PO感嘆，「我聽完我媽轉述後，我整個驚呆了，現在想想舅媽一直默默為家庭、為外婆付出多年，她沒瘋掉真的是心臟很大顆。」

原PO最後說，也因為這一次事件，舅媽跑來找他的媽媽哭訴，真的是講到一把鼻涕一把眼淚，「我媽現在就經常回去管外婆，這樣舅媽也不會那麼辛苦，而且就算真的很憋屈，也還能夠找我媽宣洩一些情緒。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我也覺得我媽是惡婆婆，還會一直情緒勒索」、「我很肯定我媽一定會是惡婆婆，我跟我爸都勸我弟不要結婚」、「舅媽真的辛苦了，希望能有人多幫幫她」、「我通常都覺得，這樣的長輩夠大膽的，哪一天你舅媽崩潰了，煮飯『加錯料』，不就完蛋」。

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