越南妻結婚7天就跑了！夫守空房2年...要錢時才有訊息法官判離

▲妻子與丈夫同居7天便落跑返回越南。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名痴情男，3年前到越南娶回嬌妻，未料2人僅同居7天，愛妻便偷偷離家出走返回越南，期間這名人妻只有金錢需求時，才會與丈夫連絡，2年過去了，男子仍盼不到愛妻返回，只好心碎的向法院訴請離婚，彰化地院審結，認為這名人妻「惡意遺棄」，判准2人離婚。可上訴。

據判決書內容指出，人夫主張，與妻子2019年8月7日在越南結婚，並於同年12月24日在台辦理結婚登記，妻子隔年(2020年)1月30日入境共同生活，同居期間並無衝突。

人夫說，妻子於2020年2月7日透過朋友購買機票擅自離家，並出境返回越南。期間雖有透過其姊姊表示後悔返回越南，但因疫情而無法返台，且後續有金錢需求才會聯絡，雙方最後一次聯繫去年1月24日，之後就失聯。顯然惡意遺棄，認為這段婚姻已無意義，請求判准離婚。

男子的媽媽到庭證稱，媳婦與兒子2人沒吵架，媳婦離家那天也沒發生什麼，她出去我們都不知道。她住3樓，我住2樓，我要叫她吃飯怎麼樣都找不到人，我開她門後看到窗戶都打開了，才猜她東西都從那丟出去了，然後被告就沒再回家了。

法官審酌後認為，該名人妻顯然有拒絕同居，也無心與原告共同經營婚姻生活，客觀上違背同居義務，主觀上也拒絕同居，再查人妻也沒有不能同居的正當理由，屬於民法第1052條第1項第5款規定「惡意遺棄」的情形，准許男子離婚。可上訴。