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斯里蘭卡303人偷渡遇險　日本越南聯合救起

▲▼日本籍船隻和越南官方派遣船隻聯合救起遇難偷渡客。（圖／翻攝推特「@portsinforu」）

▲日本籍船隻和越南官方派遣船隻聯合救起遇難偷渡客。（圖／翻攝推特「@portsinforu」）

中央社記者陳家倫河內9日專電

303名斯里蘭卡民眾在偷渡前往加拿大途中因漁船故障導致船身進水漂到越南附近後求救。一艘日籍船隻獲訊後趕赴將人救起，越南也派遣船隻支援，船上民眾最後被送往越南頭頓市。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南海上搜救協調中心8日表示，7日收到斯里蘭卡搜救中心通報，有一艘懸掛緬甸國旗、疑似載有超過300名斯里蘭卡人從緬甸偷渡到加拿大的Lady R3號漁船遇險。

報導指出，Lady R3號漁船5日航行至距離越南頭頓（Vung Tau）海角東南方向約258海里處，因為故障導致船身進水。當時天氣非常不好，風力達6至7級又逢大浪。船長隨後向救援機構發出求救訊息。

越南海上搜救協調中心接獲訊息後要求胡志明市沿海廣播電台與Lady R3號漁船聯絡，並呼籲附近船舶前來支援。7日下午3時，附近的日本籍Helios Leader號船隻接到請求後，改道駛往漁船遇險的區域支援。

大約40分鐘後，Helios Leader號船隻成功靠近正在漂流的Lady R3號漁船，當時漁船上人員驚慌失措，紛紛湧向甲板。日本籍船隻上的船員將這些偷渡的民眾救起予以照顧和急救。越南海上搜救機構隨後調動5艘船支援。

7日晚間7時，Lady R3號漁船上的303名斯里蘭卡人（264名男性、19名女性和20名兒童）皆安全登上Helios Leader號船隻。救援船8日下午將偷渡漁船上的民眾帶到頭頓碼頭交由當地相關部門處理。

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