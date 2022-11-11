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36歲單身女與哥哥一家4口同住　嫂子「承諾1句話」超感人！

36歲單身女子和哥哥一家住一起。（圖／翻攝自秒聞視頻）

▲36歲單身女子和哥哥一家住一起。（圖／翻攝自秒聞視頻）

圖文／CTWANT

正常來說，結婚有了家庭後，很少會和家人住一起。不過，中國廣東有一名女子，現年36歲仍單身沒有對象，她和哥哥一家4口生活，嫂子不但不嫌棄，還承諾了一句話，讓網友感慨不已，掀起熱烈討論。

根據《秒聞視頻》報導，湛江有位36歲女子，至今單身沒有對象，和哥哥一家4口住一塊，平時除了工作外，還很喜歡學習，視姪兒姪女為己出，會協助輔導作業並傾聽孩子想法。

36歲單身女與哥哥一家4口同住　嫂子承諾1句話…網淚讚三生有幸

▲女子和姪兒姪女感情相當好。（圖／翻攝自秒聞視頻）

嫂子不嫌棄住在同個屋簷下，她認為小姑子生活簡單、不追求物質，如果沒有遇到合適的另一半不結婚，她願意給小姑子做一輩子的飯，小姑子可以盡情享受生活，不用在意其他事。

36歲單身女與哥哥一家4口同住　嫂子承諾1句話…網淚讚三生有幸

▲嫂子不嫌棄小姑子，還承諾願意做一輩子的飯。（圖／翻攝自秒聞視頻）

影片在網路引發討論，網友紛紛留言讚嘆，「有個有能力又幫忙帶娃又輔導作業的小姑子，簡直三生有幸了！想一想保姆和家教，得多少錢呀！」、「這是最和諧的姑嫂關係」、「能有這樣的嫂子真是三生有幸」、「人和人之間的感情都是相互，人好心善」。

不過，也有部分網友不認同，「嫂子還是要敦促小姑子，快點找個合適的人結婚才是最好的」、「嫂子好的時候當然不嫌棄了......時間長了沒有不嫌棄的姑嫂」、「這是在害她，慢性毒藥而已」、「這是變相害了她，這樣她一直不會獨立面對自己的人生」。

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