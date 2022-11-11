「姊夫的姊夫」怎麼叫？一票人燒腦解題...真相超傻眼

▲姊夫的姊夫，該如何稱呼？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友拋問「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？結果一堆人腦袋打結，而答案是「男生舅公、女生姨婆」。無獨有偶，一名網友也拋出難題「姊夫的姊夫」要怎麼稱呼，文章曝光後，底下網友狂歪樓「大～～姊夫」、「夫夫夫姊」、「這麼遠親喔，可能是要借錢時才會想到」。

一名網友在臉書《爆廢公社》求問「姊夫的姊夫叫什麼？」文章曝光後，一票網友笑虧「肌膚（姊夫）之親」、「親家姊夫」、「跟著姊姊的小孩叫『大姑丈』」、「姊夫2號啊！管他幾個姊夫，按照號碼排下去，而且又非常好記」、「姊夫2.0」、「就叫姊夫的姊夫呀」、「一律都親家」。

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▲網友狂胡鬧。（圖／翻攝爆廢公社）



事實上，這道難題日前一度登上微博熱搜，當事人之所以會這麼問，原來他和姊夫的姊姊正在交往中，複雜的關係曝光後，當時網友也燒腦解謎，「姊夫的姊夫=曾姊夫」、「都叫哥吧」、「也叫姊夫吧，這種關係有點複雜」、「不然按照年齡互稱兄弟好了」。

有網友乾脆查詢稱謂App，發現答案竟顯示「關係有點遠，年長就叫老祖宗，同齡人就叫美女帥哥吧～」讓他不禁笑稱「連計算機都崩了」。

▼當事人求助，不知該與姊夫如何互相稱呼。（圖／翻攝自微博）

