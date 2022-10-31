18歲妹被姊夫「餵毒百草枯」400萬換肺　復仇男判處無期徒刑

▲18歲妹被姊夫「餵毒百草枯」換肺，半年後恢復正常。（圖／翻攝紅星新聞，下同）



記者許力方／綜合報導

河北邢台威縣18歲馬姓少女去年遭陳姓姊夫餵毒，喝下2杯感冒藥後嚴重中毒，警方一查發現，感冒藥中竟被混入劇毒農藥「百草枯」，陳男因家境貧困，覺得被岳父一家人瞧不起，產生報復念頭而投毒，遭判處無期徒刑；而萌萌在進行換肺手術後，近半年的康復下，已經基本恢復正常。

事發於2021年12 月，威縣警方接獲報案，馬姓少女住院治療時，在尿液中檢出「百草枯」成分，懷疑被陳姓姊夫投毒。警方立即展開調查取證，陳男供稱，自覺家庭經濟條件差，覺得岳父一家人「瞧不起自己」，便產生報復的念頭，日前將家中剩餘的除草劑用水稀釋後，分成2次讓馬女服用，造成中毒，隨即被以故意殺人罪逮捕。

陸媒報導，馬女當時因為姊姊有事外出，請她到家裡幫忙照顧孩子，陳男以預防感冒為由，拿了2杯混有百草枯的感冒藥給她，隔天她上吐下瀉、渾身無力，一開始家人以為是感冒，吃了藥沒有好轉，又轉往診所治療，病情仍不斷惡化，連忙送到大醫院治療，輾轉過了10多天才檢查出體內有百草枯的成分，家人越想越不對勁，妹妹沒有喝過奇怪的東西，只喝了陳男泡的感冒藥，決定報警處理。

馬女父親近日接受媒體訪問時表示，陳男被地方法院判處無期徒刑，同時賠償馬家人，但他們要求幾萬元人民幣的賠償，至今仍未收到，前期治療費則已花費100多萬元人民幣（約台幣440萬元），他們很感謝社會好心人士的幫助。

馬女近況也曝光，在歷經換肺手術後死裡逃生，半年來在家休養，每天要吃12種以上的藥，不過體重已經回到出事前，每天會出去曬曬太陽散步，只是上下樓還有點喘，也還會咳嗽，不過恢復得不錯。

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