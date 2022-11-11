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兩童遊樂場打鬧推了一把　家長：患創傷後壓力症候群...索賠10萬

▲台南市長黃偉哲推動友善育兒城市，截至10月已在全市設置12處各具主題特色的親子悠遊館，並在安平及七股區開設2處兒童福利服務中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲兒童遊樂園示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓女童，去年11月間在某遊樂場玩耍時和黎姓男童發生爭執，男童推了女童一把，後來劉姓家長聲稱女童出現創傷後壓力症候群，怒向男童和其家長提告求償10萬元，但法院審理後，根據遊樂場的監視器畫面和其他小朋友的證詞，認為兩童僅是在遊樂間的爭吵，女童在糾紛後經過安撫後也無異狀，難以認定她的症候群和男童有關，判男童和其家長不用賠。

劉姓女童家長提告指出，黎姓男童是在去年11月28日下午5時許，在某遊樂場內，無故捶打女童的胸口，導致女童出現創傷後壓力症候群，因此要求黎姓男童和父母賠償醫藥費、精神慰撫金共10萬元的賠償。

但黎姓男童和父母則辯稱，當時男童和女童的確有些爭執，男童也只是推了女童胸口，並沒有捶打，女童的創傷後壓力症候群和他們無關。

法官根據現場證人的證詞，發現都沒有親眼見到事發經過，監視器也沒拍到，男童則否認有捶打女童的胸口，最多就是承認推了胸口而已。

而女童和家長提出和幼稚園老師的LINE對話紀錄，也僅提到「女童精神方面靜靜的，跟平常不一樣，有異樣」，但教師並非專業醫師，醫師的診斷證明也僅是女童和家長的主訴，缺乏其他客觀醫學事證，因此難以認定女童的的創傷後壓力症候群是男童造成的，因此判男童和父母免賠，全案可上訴。

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