爸爸帶女兒去遊樂場「電話打不通」！母焦急尋人　見眼前一幕氣炸

▲丈夫帶著女兒去遊樂場玩，結果在球池裡睡著。（圖／翻攝微博／都市頻道）



記者柯振中／綜合報導

把小孩交給爸爸帶，總會爆出許多笑料。安徽池州一名男子休假時帶孩子出遊，隨後與家人失去聯繫，嚇得妻子一度以為「孩子丟了」，趕緊外出找人，沒想到最後順利找到，人卻被氣得不輕。

綜合陸媒報導，這名媽媽9月29日分享，丈夫平時都在上班，工作十分忙碌，很少帶孩子出門玩，當天丈夫正好放假，已經在家睡了整個早上，起床後決定帶孩子去遊樂場玩。

不過，女子當天下午2點左右致電丈夫，想知道2人玩得如何，卻怎麼打也打不通，還以為是孩子走失、丈夫正在找人，所以沒接到電話。

女子感到十分擔憂，慌忙跑到遊樂場去，後來在遊樂場人員的引導下，卻看到讓她傻眼的一幕。原來，女子的丈夫帶孩子到球池玩，結果2人直接在裡面睡著，畫面看起來一片祥和。

▼父女倆睡得十分香甜，工作人員還調侃「妳老公還在打呼嚕」。（圖／翻攝微博／都市頻道）



這時工作人員忍不住調侃，2人已經睡了一段時間，也睡得十分香甜，女子的丈夫還不斷打呼。女子相當生氣，又感到好笑，只能將2人叫醒，再一起回家。

丈夫事後告知，因為孩子玩得很開心，可能是太過興奮，只玩了一下子就想睡覺、躺在球池裡睡著了。而他看到孩子睡在球池裡，於是也跟著「瞇一下」，沒想到就這樣睡了過去。

離奇的事件在網路上曝光，不少網友樂翻留言，「把孩子悄悄帶回去，讓他睡」、「他是怎麼做到在公共場合也能夠躺著睡著的」、「說他不靠譜吧，帶孩子在外面就能睡得著。說他靠譜吧，睡覺都不忘把孩子摟著」、「爸爸帶大的孩子，都是福大命大的。」

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