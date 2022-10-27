癡男追蹤IG限動不斷「巧遇」等她上下班　正妹記者嚇壞提告

▲女記者遭陌生男子追蹤IG，時常在公開場合遭男子「巧遇」騷擾。（示意圖／stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子愛慕1名年輕貌美的女記者，去年開始追蹤女記者的IG，不但傳訊息抱怨女記者沒有與他互動，「我捨不得讓妳難過」，「妳的行為不正常」等莫名訊息給女記者，還會到公司守候女記者上下班，或者突然跑到女記者所在場合假裝巧遇，女記者嚇得改變通勤路線並提告，台北地檢署依跟騷罪嫌起訴江男。

起訴指出，江男從2021年10月開始，就開始追蹤女記者經營的個人IG帳號，江男越看越無法自拔的對女記者新生愛意，開始從女記者的IG現實動態，推測女記者當下可能所在地點，並動身前往見面打招呼，女記者早就對這個不斷出現的陌生人感到害怕。

6月1日，《跟蹤騷擾防制法》正式施行後，江男仍沒有任何收斂，甚至傳送IG訊息給女記者，「妳有喜歡我嗎？妳都沒有互相」，「我愛妳，我捨不得讓妳難過，所以我會跟異性保持距離」，「我退出，妳的行為不正常，我不跟記者交往了」。

女記者多次拒絕，卻仍收到這些與性相關且表示追求的訊息，已經備感困擾，沒想到江男在7月1日上午10點多，看到女記者IG限動，發現女記者人在台北市信義區世貿館的文具展，竟然又跑去現場與女記者打招呼，女記者因此心生畏怖，並且改變上下班通勤方式。

檢察官調查時，江男否認有跟蹤女記者，，辯稱多次遇到都只是巧合，但檢察官根據IG訊息等事證，認定江男已經觸犯最重可處1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金的跟騷罪，依法提起公訴。