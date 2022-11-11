批綠營7立委「選情不利」不請辭　李德維轟「帶職參選」：腳踏兩條船

▲李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨（10日）突然宣佈請辭立委，民進黨秘書長林錫耀受訪時評斷，請辭是選舉策略，民進黨7名參選縣市首長的現任立委會好好打正規戰，用個人優質條件、訴求，爭取民眾認同和支持。對此，國民黨立委李德維11日痛批，民進黨不敢主動請辭是因選情不利，現在腳踏兩條船、怠忽職守，呼籲參選的立委應即刻請辭再投入選戰。根據統計，國民黨、民進黨、民眾黨3黨共12位現任立委帶職參選，目前僅1人請辭。

▲蔣萬安 。（資料照／記者崔至雲攝）

李德維今天在立法院會國是論壇中表示，公民監督國會聯盟上月公布帶職參選立委出席情況，出席率百分百的人有民進黨彰化縣長候選人黃秀芳、國民黨台北市長候選人蔣萬安、民眾黨桃園市長候選人賴香伶；而出席率「掛蛋」的則有民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、雲林縣長候選人劉建國等人。

李德維痛批出席率為零的立委根本是領國家薪水拚選舉，民進黨因選情不利，因此7位帶職參選的立委不敢主動請辭，蔣萬安的請辭可以做為政治典範，須予以肯定。

李德維指出，2018年高雄市長陳其邁為展現參選決心請辭立委，民進黨這次是因為怕立委辭職又選不上會兩頭空，才選擇不跟進的嗎？李德維說，民進黨選情不利因此想腳踏兩條船，只要民調穩定領先就會用其他方法來做，呼籲帶職參選的立委應請辭，建立政治典範。

投入2022縣市長選舉的現任立委共有12人，除了10日宣布請辭的國民黨立委蔣萬安，還有11位帶職參選立委，包括國民黨許淑華、林為洲；民進黨劉建國、黃秀芳、蔡適應、蔡其昌、鄭運鵬、周春米、劉櫂豪；民眾黨高虹安、賴香伶。