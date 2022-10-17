觀光局祭新常態旅遊三箭　旅宿首引進自助入住櫃台！最高補助15萬

▲飯店首次引進自助入住櫃台最高補助15萬元。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

因應疫後觀光時代，觀光局今赴立法院交通委員會報告提出新常態旅遊三箭，包括「新服務、新產品、新戰略」等三箭，達成觀光永續和綠色旅遊目標，其中針對旅宿業「首次購置自助式入住櫃台」推動補助，鼓勵數位化經營，最高補助15萬元。

新服務推動數位轉型、人才培訓、旅宿業品牌化、綠色旅遊認證，其中觀光局也修正發布「交通部觀光局獎勵旅宿品質提升補助要點」，新增補助項目「首次購置自助式入住櫃台」，最高補助15萬元；另為解決旅宿業人力短缺問題，已建議勞動部研議修法。現階段協助業者聘僱本國人為優先，依「產業缺工專案推動方案」彙整業者職缺資料請勞動部進行專案媒合。

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此外，新產品部分，將加強新興遊憩活動包括露營區等管理、辦理「樂齡旅遊行銷推廣」方案、全球新行程開發及優質行程獎勵，並推廣多元主題旅遊、辦理台灣燈會及臺灣自行車旅遊節等重大標竿活動。

第三箭「新戰略」，因應10月13日邊境開放，已發布「旅行業辦理入出境團體旅遊操作指引」，並輔導防疫旅宿回復常態經營，觀光局提出以下戰略，包括振興國旅及優游國旅補助、區域品牌優化，以及國際行銷加速國際市場復甦及成長，以「展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客」等策略進行攬客。