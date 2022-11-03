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不擋了！11／7起開放港澳團客來台觀光　中國禁團令仍未解

▲今（13日）是「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

隨著疫情趨緩，防疫政策鬆綁，逐步開放邊境，大陸委員會於今(3)日發布新聞稿，宣布自11月7日起開放港澳地區團客來台觀光，觀光局今傍晚也宣布港澳禁團令鬆綁，同步配合11月7日起開放旅行業組團赴港澳地區旅遊及接待來台旅遊團體，惟中國大陸地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來台觀光團體。

觀光局表示，為維繫觀光熱度，疫情期間觀光局不間斷在港澳地區更新並曝光台灣觀光印象，也與香港熱門商場合辦台灣主題活動及參2022香港旅展、推廣台灣「多元主題‧安心旅遊」主題，此外更以創新手法辦理「潛行台灣」香港首個台灣水底展覽，更獲得設計界奧斯卡之稱的德國紅點設計獎肯定。

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觀光局指出，因應疫情後港澳地區旅客旅遊習性變動，觀光局後續積極推出各項行銷推廣活動，將以台港澳距離近、短期假期容易安排之優勢，來強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地之形象，以爭取更多港澳地區朋友國境開放後能重返再遊。

另為共同維護國內社區安全及保障旅遊安全，觀光局呼籲旅行業從業人員及導遊、領隊應熟悉「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」，並於辦理出入境旅遊團時確實依旅行業相關法令及遵照公布之指引辦理。

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