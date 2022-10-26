疫後解封！第九屆台越觀光會議府城登場　珍奶、愛玉成焦點

▲第九屆台越觀光合作會議25日在台南舉行，台越兩地旅行業者熱烈參與。（圖／台越文化協會提供，以下同）

生活中心／臺南報導

國境解封後的第一場國際觀光交流會議「第九屆台越觀光合作會議」25日在台南舉行，包括台灣交通部觀光局、地主台南市政府觀旅局以及越南國家旅遊總局和台越兩地的旅行業者都熱烈參與，雙方並對疫後觀光推廣策略及如何開放國際旅遊進行交流；而台南市觀旅局更特別安排，在場外提供珍奶、愛玉、蓮子酥、蜜餞等農特產美食，讓與會貴賓在中場休息時間一飽口福，讚不絕口。

受到疫情影響，第九屆觀光合作會議延期兩年才重啟辦理，因此台南市觀旅局長郭貞慧在上台致詞時，特別向越南代表團所有成員致意，謝謝他們遵守約定，用行動支持台南，親自出席會議。她表示，台南身為台灣的第一個城市、文化首都，可以說是台灣歷史文化的起源地；同時也是全國唯一擁有西拉雅、雲嘉南、台江3個國家級風景區及國家公園的城市，更有國際級的溼地景觀、以及全世界唯三的關子嶺泥漿溫泉和全台密度最高的古蹟。

更重要的是，台南首次加入今年公布的米其林評選，就有44家美食店家獲得米其林雜誌推薦，也是2022新入選米其林餐廳最多的城市。郭貞慧強調，台南有台灣品質最優良的農產品，如後壁稻米、玉井芒果、關廟鳳梨、麻豆文旦，以及沿海的蚵、文蛤、虱目魚、台灣鯛等等，得天獨厚的新鮮物產，加上府城淵源深厚的美食品味，也讓台南以美食之都享譽國際。種種條件，塑造台南成為旅遊台灣的首選城市。

觀光局長張錫聰在致詞時也提到，台灣與越南自2012年簽訂台越觀光合作備忘錄，觀光局與越南旅遊總局自當年起輪流舉辦台越觀光合作會議。過去台越雙邊合作成果豐碩也反映在互訪人次上；只是由於疫情影響，台越雙邊的觀光合作會議中斷2年多，希望本次會議可以有更多交流討論，盡快恢復疫情前雙方互訪120萬人次的觀光規模。

今年越方代表團由越南國家旅遊總局局長阮重慶親率各司處主管、廣治省等10個等地方政府觀光廳主管及10位越南主力旅行業者代表25名來台，在進行彼此的分享及專題報告後，就疫後旅遊復甦達成合作共識，一、加強美食交流，相互推廣臺越特色美食；二、透過積極參與及協助雙邊觀光推廣、國際旅展、業者及媒體熟悉旅遊等；三、以每年促成雙邊一縣市/城市（或觀光圈）進行簽署友好協定方式推動城市觀光交流；四、鼓勵雙方業者或觀光相關協會簽訂合作送客計畫，以提早市場復甦。

▲▼現場特別準備國際旅客最喜愛的珍珠奶茶，讓與會嘉賓大呼驚喜、人手一杯。

適逢國境解封後第一場國際觀光會議，當然要把握機會向與會貴賓行銷觀光；台南觀旅局也特別與台南市休閒農業協會合作策展，在會議場外布置觀光宣傳展版，搭配九品蓮花茶、佛都愛玉、柳營牛奶糖、瓜瓜園地瓜蜜餞、椪餅、東山龍眼蜂蜜、果乾等農特產美食，並請到風靡全世界的珍奶元祖店家-翰林茶坊，現場調製國際旅客最喜愛的珍珠奶茶，讓與會嘉賓現場大呼驚喜、人手一杯、氣氛相當熱絡，也讓與會貴賓對台南印象深刻。

而在歡迎晚宴中，台南市長黃偉哲也以地主身分出席，並致贈台南的劍獅掛飾，市長表示，台南是台灣的文化首都，也是台灣歷史的起點；台南呈現了台灣最真實的日常樣貌與風景，也是最有人情味的城市，沒來過台南，不算來過台灣。尤其台南有超過8,700名越籍配偶，在這裡落地生根；越南也有很多產業是由台南人在越南設廠；兩地人民緊密的交流，帶動雙方的來往。

接下來在26日的踩線參訪行程，市府也準備豐富的接待行程，由越語新南向導覽人員協助專業導遊，帶領訪團貴賓走訪台南觀光工廠、歷史文化園區、經典景點；並安排旅台鄉親及新南向學員分享在台南的各種經驗，也規劃觀光推介座談，希望讓台南觀光業者能與外賓有更深入的交流。讓他們這次台南行之後能對台南旅遊大力支持，回越南後介紹給更多的親朋好友，以拓展台南的國際觀光市場。