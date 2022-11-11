男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

▲根據全台6000多位大一新生體檢報告的結果顯示，年輕世代受到飲食西化影響，膽固醇偏高問題較為嚴重，若不及時控制，未來恐有心血管疾病。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

年輕世代是國家未來的棟樑，如今少子化已讓勞動人口逐漸吃緊，但更令人憂心的是連健康狀況都拉警報，本刊調查全台6000多位大一新生的體檢報告，發現膽固醇超標是最嚴重的紅字冠軍。

甚至有一位同學眼皮長出黃色瘤，讓醫師大吃一驚，直呼「以前只有老人家才有！」專家憂心表示，從大一新生的體檢報告中，「完全理解心血管疾病是如何年輕化」，若不及早改善，未來恐怕愈來愈多30-40歲爆發心肌梗塞的案例！

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最近各大學新生陸續收到體檢報告，若發現有紅字，千萬記得進一步回診，或許就能救自己一命！吳同學（化名）就是最好的例子，他因體檢報告顯示低密度膽固醇數值異常，因此至家醫科就診。

「我第一眼看到他時，真是嚇了一大跳！」台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤表示，吳同學眼皮上方、手肘、手掌都長了黃色瘤，仔細查看報告，發現他的低密度膽固醇竟然高達350mg/dL，正常值應在100mg/dL左右，換句話說，吳同學足足超標2倍多，而身上那些黃色瘤也是因為膽固醇過高而沉積的後果。

盧泰潤說，過去這種黃色瘤一般都發生在年長者身上，如今卻出現在年輕人身上，因此讓他印象深刻，尤其吳同學體型瘦瘦的，實在難以想像體內如此「油」，一問之下，原來是吳同學有高血脂家族史，再加上本身飲食不忌口，所以年紀輕輕就膽固醇超標。

▲膽固醇嚴重超標時，會沉積在皮膚表面形成黃色瘤，過去比較常在老年人身上見到，如今竟有年輕學生患者，讓醫師相當驚訝。（圖／翻攝自林旻憲醫師部落格）

根據台南市立醫院進行的2000多位大一新生體檢結果，顯示紅字前三名分別為高密度膽固醇、低密度膽固醇、尿酸。台大醫院針對台大約4000多位大一新生的體檢抽血報告，同樣顯示約有2-3成學生膽固醇偏高，是最常見的異常項目，其次依序為蛋白尿、尿酸等。

盧泰潤說，膽固醇可細分為低密度膽固醇與高密度膽固醇，低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」，會將膽固醇由肝臟帶往血管堆積，使得動脈管壁狹窄，導致動脈粥狀硬化，並增加心血管疾病、中風和周邊動脈疾病的風險。

高密度膽固醇則被稱為「好膽固醇」，主要功能是將週邊組織的膽固醇帶回肝臟代謝，有助於清除血管內皮發炎產生的血脂，可以降低心血管疾病的風險。

根據體檢報告結果，台灣大一新生普遍血脂都偏高，「看到報告，就知道為何台灣心血管疾病會年輕化了！」盧泰潤說，以前心肌梗塞大多發生在60-70歲的年齡層，但現在卻愈來愈多40多歲的心血管疾病患者，但造成疾病的危險因子不會是40多歲時才發生，往往是更早之前，例如大學時期就可能已有跡可循。

盧泰潤以上述吳同學為例，「幸好他還有回診，如果他不理會體檢報告的提醒，繼續讓膽固醇肆無忌憚的累積下去，一定很快就會爆發心血管疾病，那可能就是無法挽回的情況了！」

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