　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

根據全台6000多位大一新生體檢報告的結果，顯示年輕世代受到飲食西化影響，膽固醇偏高問題較為嚴重，若不及時控制，未來恐有心血管疾病。（示意圖／焦正德攝）

▲根據全台6000多位大一新生體檢報告的結果顯示，年輕世代受到飲食西化影響，膽固醇偏高問題較為嚴重，若不及時控制，未來恐有心血管疾病。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

年輕世代是國家未來的棟樑，如今少子化已讓勞動人口逐漸吃緊，但更令人憂心的是連健康狀況都拉警報，本刊調查全台6000多位大一新生的體檢報告，發現膽固醇超標是最嚴重的紅字冠軍。

甚至有一位同學眼皮長出黃色瘤，讓醫師大吃一驚，直呼「以前只有老人家才有！」專家憂心表示，從大一新生的體檢報告中，「完全理解心血管疾病是如何年輕化」，若不及早改善，未來恐怕愈來愈多30-40歲爆發心肌梗塞的案例！

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近各大學新生陸續收到體檢報告，若發現有紅字，千萬記得進一步回診，或許就能救自己一命！吳同學（化名）就是最好的例子，他因體檢報告顯示低密度膽固醇數值異常，因此至家醫科就診。

「我第一眼看到他時，真是嚇了一大跳！」台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤表示，吳同學眼皮上方、手肘、手掌都長了黃色瘤，仔細查看報告，發現他的低密度膽固醇竟然高達350mg/dL，正常值應在100mg/dL左右，換句話說，吳同學足足超標2倍多，而身上那些黃色瘤也是因為膽固醇過高而沉積的後果。

盧泰潤說，過去這種黃色瘤一般都發生在年長者身上，如今卻出現在年輕人身上，因此讓他印象深刻，尤其吳同學體型瘦瘦的，實在難以想像體內如此「油」，一問之下，原來是吳同學有高血脂家族史，再加上本身飲食不忌口，所以年紀輕輕就膽固醇超標。

膽固醇嚴重超標時，會沉積在皮膚表面形成黃色瘤，過去比較常在老年人身上見到，如今竟有年輕學生患者，讓醫師相當驚訝。（圖／翻攝自林旻憲醫師部落格）

▲膽固醇嚴重超標時，會沉積在皮膚表面形成黃色瘤，過去比較常在老年人身上見到，如今竟有年輕學生患者，讓醫師相當驚訝。（圖／翻攝自林旻憲醫師部落格）

根據台南市立醫院進行的2000多位大一新生體檢結果，顯示紅字前三名分別為高密度膽固醇、低密度膽固醇、尿酸。台大醫院針對台大約4000多位大一新生的體檢抽血報告，同樣顯示約有2-3成學生膽固醇偏高，是最常見的異常項目，其次依序為蛋白尿、尿酸等。

盧泰潤說，膽固醇可細分為低密度膽固醇與高密度膽固醇，低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」，會將膽固醇由肝臟帶往血管堆積，使得動脈管壁狹窄，導致動脈粥狀硬化，並增加心血管疾病、中風和周邊動脈疾病的風險。

高密度膽固醇則被稱為「好膽固醇」，主要功能是將週邊組織的膽固醇帶回肝臟代謝，有助於清除血管內皮發炎產生的血脂，可以降低心血管疾病的風險。

根據體檢報告結果，台灣大一新生普遍血脂都偏高，「看到報告，就知道為何台灣心血管疾病會年輕化了！」盧泰潤說，以前心肌梗塞大多發生在60-70歲的年齡層，但現在卻愈來愈多40多歲的心血管疾病患者，但造成疾病的危險因子不會是40多歲時才發生，往往是更早之前，例如大學時期就可能已有跡可循。

盧泰潤以上述吳同學為例，「幸好他還有回診，如果他不理會體檢報告的提醒，繼續讓膽固醇肆無忌憚的累積下去，一定很快就會爆發心血管疾病，那可能就是無法挽回的情況了！」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
大學生體檢2／膽固醇超標已不妙「尿酸高更母湯」　心肌梗塞風險飆3倍
奪命詐欺團1／囚61人詐團2月狠賺上億元　警憂被關豬仔恐成「浮屍」
星談心／郭忠祐情斷8年初戀女友　陷低潮動念退出演藝圈

►長榮商務艙才吃得到的牛肉麵！6包特價1288元必須囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
胡錦濤「被離場」對話曝！　栗戰書對他說了「這7字」
00878配息出爐！　11／15最後買進日
錯過再等1000年！　台11線111路標人潮擠爆
挖出「6顆喉嚨珍珠」他吸一口喊精神爽！　眾人狂嘔
快訊／妻被開罰他兩度對警大聲　台南法官慘了
他讚陳水扁大選預測「神來之筆」　曝民進黨「將輸2縣市」
快訊／賈永婕弟弟為母財產告舅舅、舅媽　結果出爐
快訊／桃園轎車飆速出事了！18歲男失去心跳　雙向道路封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝中心球劇場座椅鍍膜！實測可抗新冠病毒　範圍擴大3劇場

蔡壁如不滿相似度16%被撤學位　德明：非唯一指標「交給專業判斷」

129家選10家競爭白熱化　台中十大伴手禮11／13日揭曉

男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

劇場變法庭！觀眾當法官決定結局　70年代「非法審判」重新上訴

11／6確診者5807人「接觸者可補選3+4」　今起至17日限時補填資料

高雄更狂的來了！今年最大「聖誕光影」　愛河灣試燈搶先看

國光女神「E級巨胸」狂晃20秒！　錄完驚呆：忘記拉拉鍊

1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

快訊／台積電高雄7奈米廠「暫時延後」　高市府回應了

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

全身黏封箱膠帶扮壁虎　妹子回家一撕痛到狂叫

北藝中心球劇場座椅鍍膜！實測可抗新冠病毒　範圍擴大3劇場

蔡壁如不滿相似度16%被撤學位　德明：非唯一指標「交給專業判斷」

129家選10家競爭白熱化　台中十大伴手禮11／13日揭曉

男大生「狂冒黃色瘤」！醫一看大驚：以前只有老人才有

劇場變法庭！觀眾當法官決定結局　70年代「非法審判」重新上訴

11／6確診者5807人「接觸者可補選3+4」　今起至17日限時補填資料

高雄更狂的來了！今年最大「聖誕光影」　愛河灣試燈搶先看

國光女神「E級巨胸」狂晃20秒！　錄完驚呆：忘記拉拉鍊

1天500元！小資女哀嘆外食貴桑桑　網曝平均數字：低於會營養不夠

快訊／台積電高雄7奈米廠「暫時延後」　高市府回應了

中信兄弟增加2投手赴澳職　王奕凱、林丞軒有望加入

林信吾殺雙警行車紀錄器影片外流　凃二姊怒斥警政署長「雙標」

兩年超過千萬贊助　威德榮獲教育部體育推手獎

卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

正妹被騙走1個月租金　當心！租屋社團驚見假房東、假物件

女登北德拉曼山迷路17hrs　獨睡一夜險崩潰「往上走找訊號」獲救

GP125新環保機車「最低42200元入手」！光陽推多重優惠促減排

T1職籃因魔獸爆紅！　蔣淯安：讓世界看見台灣籃球

兇猛大反轉「揚子鱷」水下呆萌探頭　「手比5」立定姿勢曝光

「叛逆」來自於從小被霸凌！堅持為弱勢發聲的劉建國　「下架家族政治」背後的心酸血淚與希望

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

獨／台積電真來高雄！這大學學生被狂掃

今起「晝暖如夏」上看34℃　下波變天時間曝

千年一遇「13個1」！專家：這動作可轉運又圓滿

妹子訂外送「發票爽中9700元」　點開信箱哭慘！

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

即／唐吉訶德進軍高雄　全台最大店址曝光

資深狗仔揭「陳時中牽手照」外流內幕

雙11網購「2超夯商品」將加收43%稅金！

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

捐款箱塞滿千鈔！台北男喊謝謝卻被潑冷水

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

魔獸加盟T1傷PLG？黑人吐心聲

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

許維恩1111大婚！王家梁彩排感動大哭

即／魔獸加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝光

晚3天「1000萬」飛了！最慘幸運兒哭整晚

更多

最夯影音

更多
滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面