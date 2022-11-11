　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

外送員一天跑94張單「月賺8.7萬元」！咬牙撐5年結局超勵志

▲▼外送員。（圖／翻攝微博／新京報）

▲豐全明為了討生活，從山東北漂到北京擔任外送員。（圖／翻攝微博／新京報）

記者柯振中／綜合報導

外送員工作相當辛苦，需要忍受風吹、日曬及雨淋。山東荷澤42歲的豐全明為了討生活，前往北京擔任外送員，5年來靠著咬牙苦撐，最後存夠錢，全款買了家鄉一套138平方公尺（約41.75坪）的新房，勵志的故事曝光，讓不少網友深受感動，大讚「絕對的好男人」。

綜合陸媒報導，豐全明是山東荷澤人，為了賺錢養活一家老小，5年多前到北京擔任外送員，期間幾乎是全年無休，讓他相當感慨，「做這個工作要不怕吃苦、不能偷懶。」

豐全明每天上午6點起床，開始為工作做準備，且看他曬出的成績單，實在相當驚人，光是10月22日一天就跑了94單，是北京市的第一名，收入則為629元（人民幣，下同，約新台幣2,758元），每個月約能賺2萬元（約新台幣8.7萬元）、平均每年存款增加數為20萬元（約新台幣87萬元）上下。

▼豐全明曬出外送成績單，常常都是前幾名。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼外送員。（圖／翻攝微博／新京報）

豐全明說，除了10月22日以外，他幾乎每天都是北京市的前幾名，而平時居住的地方月租400元（約新台幣1,754元），每月花費則為1,500元（約新台幣6,577元）左右，「我苦點、累點沒有事，家人的幸福就是我奮鬥的方向。」

豐全明過了這樣的生活將近5年，期間除了家庭的生活開銷，其他全部存了下來，今年也終於存夠了錢，在荷澤的單縣全款買下總下88萬元（約新台幣385萬元）、138平方公尺（約41.75坪）大的新房，讓全家有了落腳處。

▼豐全明為了讓妻兒有更好的生活，獨自北漂到北京跑外送。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼外送員。（圖／翻攝微博／新京報）

豐全明的事蹟曝光後，讓不少網友感到勵志，不禁留言感嘆，「這位大哥應該很努力吧，不管做什麼行業，只有努力才是最重要的」、「這位大哥特別棒，絕對的好男人」、「外賣小哥挺賺錢的，不過賺的都是辛苦錢」、「跑外賣很辛苦的，多勞多得」、「小哥一定很辛苦，省吃儉用才攢下這些錢，祝福生活越來越好！」

不過，同樣有大陸網友質疑，「42歲買房是多值得宣傳的事情嗎」、「怎麼不提一提，為啥不在工作的城市買房，為啥不在買房的城市工作」、「想表達什麼？百姓很幸福是吧」、「又來催年輕人買房了，不買不買，從我做起」、「做到北京第一名，還要好多年和家人兩地分居、自己住出租屋，才能買一套老家的房子。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
高喊「我是超人」　魔獸抵台送超大微笑
女士官驚爆賣淫　後備指揮部大怒
LINE「沒出現1符號」　代表你被封鎖了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兄弟分家竟「拿出鋸子硬切成兩半」　荒謬影片曝光

外送員一天跑94張單「月賺8.7萬元」！咬牙撐5年結局超勵志

吃完年夜飯離奇失蹤！她被宣告死亡「31年後復活」　真相大逆轉

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

第五屆進博會圓滿收官　台灣企業碩果累累

唐伯虎寫下「地獄級難度」上聯！200年後才有人對出　答案超完美

鄭州再有一大學淪陷…「近3萬師生被封」物資用光　絕望求救信曝

陸監控升級！　2025年每位居民擁有「電子健康碼」

陸媒爆河南鄉鎮「每村要求1人去富士康」　進去先隔離3天

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

約好顧6年...桃園父女車禍亡　生母：再也等不到她回家

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

中信兄弟2連霸！橫掃樂天　奪隊史第9冠...岳政華MVP

兄弟分家竟「拿出鋸子硬切成兩半」　荒謬影片曝光

外送員一天跑94張單「月賺8.7萬元」！咬牙撐5年結局超勵志

吃完年夜飯離奇失蹤！她被宣告死亡「31年後復活」　真相大逆轉

陸疫情難鬆綁！　官方定調：堅定不移貫徹「動態」清零

「啊，不要不要！」女子半夜哭腔哀號　鄰居衝下樓傻眼了

第五屆進博會圓滿收官　台灣企業碩果累累

唐伯虎寫下「地獄級難度」上聯！200年後才有人對出　答案超完美

鄭州再有一大學淪陷…「近3萬師生被封」物資用光　絕望求救信曝

陸監控升級！　2025年每位居民擁有「電子健康碼」

陸媒爆河南鄉鎮「每村要求1人去富士康」　進去先隔離3天

韓國校園流行「梨泰院遊戲」人疊人　8男學生牆上擠壓瘦小同學

11年台灣男子拳手第1人！　賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅

南韓校園遭爆流行「梨泰院遊戲」！8名男學生牆角擠壓瘦弱同學

鑽爆你！跟著《電鑽少女》大搞破壞　爽快像素小品2023年登場

兄弟分家竟「拿出鋸子硬切成兩半」　荒謬影片曝光

伊朗影后也「公開露了」　不戴頭巾表態挺「反政府示威」

《水星的魔女》機器人雀丘登場　標誌頭髮+霸氣亞洲蹲神還原笑歪粉絲

快訊／「拜習首會」確定了　白宮：美中領導人將在G20峰會會晤

敏迪選讀／期中選舉影響內政　難影響美援烏衛台決心

影／臘腸犬變身內褲大盜　咬緊緊不放跑給爸追！

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

大陸熱門新聞

年夜飯失蹤！她被宣告死亡又復活

外送員日跑94單月賺逾8萬！5年後超勵志

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

兄弟分家　竟拿鋸子硬切成兩半

女子半夜哀號　鄰居衝下樓傻眼了

清純女歌手「潛規則片」瘋傳！　本人回應了

唐伯虎寫1上聯！200年才有人對出

陸疫情難鬆綁！　陸官方：貫徹「動態」清零

女大生遭性侵懷孕！狼師嗆：不是處女別裝清純

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

南京動物園沒錢了！無尾熊、猩猩開直播掙錢

乾隆擁3000後宮最愛是她？百日情書曝

淪富士康翻版…鄭州大學3萬師生被封絕望求救

虎豹養一起　豹如小弟「幫虎大哥按摩」

更多熱門

相關新聞

下樓拿外送發現被偷走！女子跪地痛哭

下樓拿外送發現被偷走！女子跪地痛哭

11月9日凌晨3點，福建一名女子因為自己點的外送餐點被偷跪地大哭，驚醒了附近熟睡的鄰居，有目擊者表示，當下有其他人想要下去幫她重新點一份外送，但女子拒絕，堅持自己只要吃被偷走的那一份。

老公月薪30萬「勸妻當全職媽媽」　她拋1問題：該聽話嗎

老公月薪30萬「勸妻當全職媽媽」　她拋1問題：該聽話嗎

朋友「懶得洗碗」選擇買外食　網掀共鳴：超麻煩

朋友「懶得洗碗」選擇買外食　網掀共鳴：超麻煩

辭掉年薪150萬工作玩當沖　半年慘賠800萬

辭掉年薪150萬工作玩當沖　半年慘賠800萬

2成遊覽車司機、導遊「改跑外送」　觀光3缺！交長：年底前找回來

2成遊覽車司機、導遊「改跑外送」　觀光3缺！交長：年底前找回來

關鍵字：

外送員外送外賣生活工作

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

太妍IG詭異「重複一句話」粉絲嚇壞

床上滑手機「3姿勢恐怖循環」傷爆！過來人哭：脊椎滑脫了

移工午餐「預算僅40元」　真相驚呆眾人

即／魔獸抵台畫面曝光　大笑隔空擁抱球迷

街訪居民是臨演？哈哈台終於回應

《封神榜》資深綠葉病逝！

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

即／館長跟財政部道歉：只是調侃民進黨

魔獸抵台　劉嘉發電話接到手軟

更多

最夯影音

更多
有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王

有BUG？冰淇淋餅乾吃到飽　男用10元破解：生活智慧王
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面