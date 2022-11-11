外送員一天跑94張單「月賺8.7萬元」！咬牙撐5年結局超勵志

▲豐全明為了討生活，從山東北漂到北京擔任外送員。（圖／翻攝微博／新京報）



記者柯振中／綜合報導

外送員工作相當辛苦，需要忍受風吹、日曬及雨淋。山東荷澤42歲的豐全明為了討生活，前往北京擔任外送員，5年來靠著咬牙苦撐，最後存夠錢，全款買了家鄉一套138平方公尺（約41.75坪）的新房，勵志的故事曝光，讓不少網友深受感動，大讚「絕對的好男人」。

綜合陸媒報導，豐全明是山東荷澤人，為了賺錢養活一家老小，5年多前到北京擔任外送員，期間幾乎是全年無休，讓他相當感慨，「做這個工作要不怕吃苦、不能偷懶。」

豐全明每天上午6點起床，開始為工作做準備，且看他曬出的成績單，實在相當驚人，光是10月22日一天就跑了94單，是北京市的第一名，收入則為629元（人民幣，下同，約新台幣2,758元），每個月約能賺2萬元（約新台幣8.7萬元）、平均每年存款增加數為20萬元（約新台幣87萬元）上下。

▼豐全明曬出外送成績單，常常都是前幾名。（圖／翻攝微博／新京報）



豐全明說，除了10月22日以外，他幾乎每天都是北京市的前幾名，而平時居住的地方月租400元（約新台幣1,754元），每月花費則為1,500元（約新台幣6,577元）左右，「我苦點、累點沒有事，家人的幸福就是我奮鬥的方向。」

豐全明過了這樣的生活將近5年，期間除了家庭的生活開銷，其他全部存了下來，今年也終於存夠了錢，在荷澤的單縣全款買下總下88萬元（約新台幣385萬元）、138平方公尺（約41.75坪）大的新房，讓全家有了落腳處。

▼豐全明為了讓妻兒有更好的生活，獨自北漂到北京跑外送。（圖／翻攝微博／新京報）



豐全明的事蹟曝光後，讓不少網友感到勵志，不禁留言感嘆，「這位大哥應該很努力吧，不管做什麼行業，只有努力才是最重要的」、「這位大哥特別棒，絕對的好男人」、「外賣小哥挺賺錢的，不過賺的都是辛苦錢」、「跑外賣很辛苦的，多勞多得」、「小哥一定很辛苦，省吃儉用才攢下這些錢，祝福生活越來越好！」

不過，同樣有大陸網友質疑，「42歲買房是多值得宣傳的事情嗎」、「怎麼不提一提，為啥不在工作的城市買房，為啥不在買房的城市工作」、「想表達什麼？百姓很幸福是吧」、「又來催年輕人買房了，不買不買，從我做起」、「做到北京第一名，還要好多年和家人兩地分居、自己住出租屋，才能買一套老家的房子。」

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