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31歲男太魯灣溪降墜亡！倒臥30公尺深河床　遺體搬運下山

▲▼太魯灣溪墜亡意外。（圖／民眾提供）

▲太魯灣溪墜亡意外，31歲男溪降墜落30公尺，倒在河床上明顯死亡。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投縣太魯灣溪10日發生墜亡意外，31歲張姓男子與4名朋友前往太魯灣溪溪降，過程中不慎墜下30公尺，落在太魯灣溪床上，警消到場時已明顯死亡，遺體後續搬運至車輛停放處，交由警方處理，詳細案發過程、案發原因仍待釐清。

南投縣府消防局接獲報案後，10日中午12點38分派出仁愛消防分隊，前往現場支援，過程中同步請求林務局、神鷹搜救隊人力支援。

救難人員下午1點41分抵達車輛停放處，攜帶各項器材前往事發地點，經過18分鐘後平安抵達，不過判斷張姓男子已明顯死亡。

▲▼太魯灣溪墜亡意外。（圖／民眾提供）

▲現場沒有合適的吊掛地點，只能以人力將遺體搬運下山。（圖／民眾提供）

救難人員原先預估，因為路竟狹小、緊鄰深谷，若用人力搬運遺體，恐怕造成人員傷亡，於是第一時間申請空勤直升機吊掛，但事故現場並無合適地點，最後還是只能用人力搬運的方式，將遺體搬運至車輛停放處。經過約2小時的搬運過程，救難人員下午3點46分成功折返，後續則交由警方處理。

仁愛分隊呼籲，近日各種事故頻傳，民眾從事戶外活動時，應做好事前準備，並檢查個人裝備是否帶齊，也要查詢天氣預報、評估自身狀況，避免遇險，也不必讓搜救人員疲於奔命。

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