男大生調教女友玩BDSM！吵架「擰斷手」看她瘋狂尖叫

▲吳男與小美交往時，透過BDSM增加情趣，圖非當事人。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名吳姓男大生與女友小美（化名）交往後以BDSM（綁縛與調教之性虐戀）增加情趣。沒想到，雙方發生爭執大吵時，吳男先後以衣架猛打、徒手將小美的手「擰斷」，稱是兩人的情趣。對此，台北地院不採信吳男說詞，依兩個傷害罪各判4月、8月有期徒刑，後者不可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，小美2021年4月至8月19日與吳男在新北租屋處同居；小美6月16日在租屋處跟吳男提出分手，強調她無法接受男友與其他女生發生關係，沒想到吳男突然出手，將小美壓在地上，用拳頭跟衣架毆打小美全身，「有掐我脖子、也有打我頭部、臉頰靠近下顎處及雙邊下巴，也有用衣架打我的大腿，他還有把我壓在地上」，導致小美下嘴唇瘀青、頸部紅腫、腿部瘀、挫傷等。

又於8月19日，小美提到吳男前一位性關係對象，吳男突然去找前女友的照片，發現不見後立刻詢問，小美則回「我好幾個月前就處理掉了」，瞬間讓吳男大怒，將小美的左手往後扭轉，用擰毛巾般方式扭斷，送醫後診斷受有左側肱骨幹螺旋性粉碎性閉鎖性骨折、位移2.6公分。

小美表示，她親耳聽到骨頭裂開的聲音，當下痛得瘋狂尖叫，無法拿手機報警，求吳男報警時，對方起初不願意，還將手機丟回要她自己報警，最後吳男看她繼續尖叫才叫救護車。

吳男出庭後否認犯行辯稱，小美過去曾說過不乖的話就要打、要教，因此小美2021年6月16日說要離開家，「這樣不乖，我就照她之前的要求打她」。

法官勘驗兩人的對話紀錄，小美曾於同年4月18日表示，「我屁股又開始有你的印記了」、「主人求你打死我」、「我是你的玩具」、「渴望被你凌虐」等，證實兩人確有BDSM之關係。對此，小美表示，她很清楚情趣跟吵架不同，SM是跟性或親密行為相關時才會做的小情趣，平常生活中不會有SM行為。

法官認為，吳男不思以理性或和平方式解決問題，與異性交往問題與女友發生爭執後，分別於110年6月16日及同年8月19日以上開方式攻擊小美，且其犯後始終否認犯行，未與小美達成和解、賠償，因此依兩個傷害罪各判4月、8月有期徒刑，後者不可易科罰金，全案可上訴。

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