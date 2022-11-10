出售核艦機密　美海軍核工程師夫婦遭重判逾19年

▲強納森‧托貝把有關核潛艦技術的高度機密資料藏在「情報祕密放置點」提供給外國買家，黛安娜負責把風。（圖／達志影像／美聯社）

中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部今天宣布，前海軍核工程師強納森‧托貝密謀向外國出售核動力潛艦機密，被判服刑19年3個月，其妻黛安娜也被重判21年又8月。「紐約時報」報導，此案買家是巴西。

法新社報導，根據法院文件，現年44歲的強納森‧托貝（Jonathan Toebbe）在美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的住家附近，將有關核潛艦技術的高度機密資料藏在「情報祕密放置點」提供給外國買家，46歲的黛安娜（Diana Toebbe）負責把風。

美國政府並未明指買主身分，但紐時引述知情人士說法報導，外國買家是巴西。

黛安娜最初否認密謀傳遞受保護的資料，但在托貝簽下認罪協議並承認妻子為共犯後，黛安娜才改口認罪。

托貝曾在美國海軍擔任處理核潛艦動力系統的核工程師。去年10月9日，這對夫妻在西維吉尼亞州（West Virginia）將存有美國機密的小型記憶卡藏在「情報祕密放置點」後被捕。

法院文件描述，兩人犯案情節猶如諜報小說，他們為了避人耳目交付資訊而長途跋涉，以加密貨幣收款，並按照華府一棟大使館大樓發出的訊號行動。

托貝在一則訊息中說，他考慮這麼做已經好幾年，很高興能和「可靠的專業夥伴」合作。他還寫道，他把蒐集來的所有資料分成51個資料包，每個索價10萬美元（約新台幣318萬元）。

美國海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service, NCIS）特工米勒（Brice Miller）在聲明中表示：「托貝夫婦背叛美國人民，讓我國安全面臨重大風險，他們自私地企圖出售與核動力戰艦有關的高度敏感情資，以謀取暴利。」