曾聖光日籍戰友戰死烏克蘭！　5天前才貼文悼念：來世也要當朋友

▲曾聖光與多布列生前合照。（圖／推特／@super_dobure）



記者王佩翊／編譯

前往烏克蘭擔任國際志願軍的25歲台灣青年曾聖光2日不幸戰死，而多次與他共同作戰的日籍志願兵多布列（ドブレ，音譯）4日接獲消息後，也難過地在推特上哀悼戰友的離去。誰也沒想到，多布列本人卻在9日傳出戰死消息。對此，日本官房長官松野博一10日表示，目前仍在與日本駐烏克蘭大使館確認相關事實。

推特帳號「海亂鬼」10日在推特上表示，「在烏克蘭戰場上奮鬥的日本籍志願軍多布列先生，疑似在昨（9）日戰死了。他的另一名好友、台灣籍志願軍5天前才剛傳出死訊。在此向正義的武士們致上最高的敬意，並請他們永遠安息。」

▲多布列日前才剛PO出多張曾聖光的照片，悼念戰友。（圖／推特／@super_dobure）



事實上，曾聖光4日傳出戰死消息時，戰友多布列才在推特上發出多張照片緬懷他。當時多布列寫道，「剛剛接到消息，和我一起訓練的朋友戰死了。他是個非常溫柔、有趣的人，也會用簡單的英文向我說明訓練內容，我們都約好要在戰爭結束後，到他的家鄉旅遊。我一輩子都不會忘記這個朋友，你好好安息吧。如果有來世的話，再一起當朋友吧。」

隨後多布列也附上多張曾聖光生前的照片，在他鏡頭下的曾聖光時而認真、時而搞笑，而多布列也悲痛表示，自己會帶著曾聖光的精神戰鬥到最後一刻。然而誰都沒想到，這句話卻成為多布列在推特寫下的最後一句話。

另一方面，日本官房長官松野博一10日表示，「關於目前在網路上流傳的日籍志願軍戰死消息，當局正在向駐烏克蘭大使館確認。」

訓練生時代から一緒だった友人が戦死したと報告を受けました



とても優しくて面白くて分かりやすい英語でいつも私に訓練内容を説明してくれました



この戦争が終わったら彼の故郷へ遊びに行く事も約束もしてました



私は友人の事を一生忘れません

どうかゆっくり休んで下さい pic.twitter.com/yGhdmCY16U — ドブレ (@super_dobure) November 4, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》