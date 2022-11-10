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曾聖光日籍戰友戰死烏克蘭！　5天前才貼文悼念：來世也要當朋友

▲▼曾聖光日籍戰友戰死烏克蘭！　5天前才貼文悼念：來世也要當朋友。（圖／推特／@super_dobure）

▲曾聖光與多布列生前合照。（圖／推特／@super_dobure）

記者王佩翊／編譯

前往烏克蘭擔任國際志願軍的25歲台灣青年曾聖光2日不幸戰死，而多次與他共同作戰的日籍志願兵多布列（ドブレ，音譯）4日接獲消息後，也難過地在推特上哀悼戰友的離去。誰也沒想到，多布列本人卻在9日傳出戰死消息。對此，日本官房長官松野博一10日表示，目前仍在與日本駐烏克蘭大使館確認相關事實。

推特帳號「海亂鬼」10日在推特上表示，「在烏克蘭戰場上奮鬥的日本籍志願軍多布列先生，疑似在昨（9）日戰死了。他的另一名好友、台灣籍志願軍5天前才剛傳出死訊。在此向正義的武士們致上最高的敬意，並請他們永遠安息。」

▲▼曾聖光日籍戰友戰死烏克蘭！　5天前才貼文悼念：來世也要當朋友。（圖／推特／@super_dobure）

▲多布列日前才剛PO出多張曾聖光的照片，悼念戰友。（圖／推特／@super_dobure）

事實上，曾聖光4日傳出戰死消息時，戰友多布列才在推特上發出多張照片緬懷他。當時多布列寫道，「剛剛接到消息，和我一起訓練的朋友戰死了。他是個非常溫柔、有趣的人，也會用簡單的英文向我說明訓練內容，我們都約好要在戰爭結束後，到他的家鄉旅遊。我一輩子都不會忘記這個朋友，你好好安息吧。如果有來世的話，再一起當朋友吧。」

隨後多布列也附上多張曾聖光生前的照片，在他鏡頭下的曾聖光時而認真、時而搞笑，而多布列也悲痛表示，自己會帶著曾聖光的精神戰鬥到最後一刻。然而誰都沒想到，這句話卻成為多布列在推特寫下的最後一句話。

另一方面，日本官房長官松野博一10日表示，「關於目前在網路上流傳的日籍志願軍戰死消息，當局正在向駐烏克蘭大使館確認。」

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