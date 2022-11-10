幕後／高虹安會楊文科掀棄保效應？　新竹藍軍憂林耕仁被「分裂投票」

▲韓國瑜、林耕仁、楊文科日前在竹竹苗造勢合體。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安歷經多天爆料轟炸後，先是傳出住院消息，昨天下午卻突然「出院」拜訪國民黨籍新竹縣長楊文科，企圖營造「藍白合」氛圍，化解國民黨新竹市長候選人林耕仁一連串攻勢壓力，地方輔選要角也坦言，藍營支持者恐將出現分裂投票態勢。

林耕仁10月31日對高虹安發起「詐領助理費」攻勢，接下來又指控高虹安疑似公款私用，短短一個禮拜林耕仁聲勢鵠起，塑造「藍白歸隊」的氣勢。不過，林耕仁原訂8日上午親赴調查局北機組提交證據，豈料臨時取消行程、鳴金收兵，外傳是國民黨高層擔心林耕仁再打下去，會讓綠營新竹市長候選人沈慧虹漁翁得利，進而外溢到其他北台灣縣市，因此施壓林耕仁，林只得公開表示，回歸政策討論。

在新竹三腳督戰局中，受重傷的高虹安，若要保有勝選契機，爭取中間選民支持難度已然較高，所以較可行的方法便是收攏「討厭民進黨」的非綠選民選票，而這些人多數都是藍營支持者，因此相對林耕仁試圖操作「藍白歸隊、棄高保林」，高虹安自是反其道而行，把鼓動「藍白合」、「棄林保高」當成首要之務。

高虹安透過聯電榮譽副董事長宣明智穿針引線，昨拜會了藍營新竹地區領頭羊、新竹縣長楊文科，再度引發「藍白合」聯想。楊文科則澄清，溝通是很正常的交流，誰來談他都願意，至於新竹市長支持誰，當然是國民黨提名的候選人林耕仁。

對此，林耕仁今早接受媒體專訪表示，他也時常跟楊文科請益；並指昨天「楊高會」只是禮貌性拜訪，因此予以尊重。林耕仁也重申，謝謝楊文科之前頻繁幫自己輔選、站台，「不會懷疑楊縣長」。下午，楊文科應國民黨新竹市議會議長許修睿之邀，出席競選總部成立大會，並跟林耕仁同台，以此化解黨內對自己的忠誠度質疑。

一位新竹地方輔選要角觀察到，藍營選民確實對綠營的仇恨值極高，因此在市長一局確實有很高可能性會因「討厭民進黨」而支持高虹安；他本人也多次遇到基層黨員勸他公開支持高虹安，這位要角則說，「我個人是不可能支持高虹安，因為她身上一點國民黨的精神與價值都沒有。」

至於會否因為「藍白合」氛圍而影響到國民黨新竹市議員選情？地方輔選要角表示，藍營支持者應該是會分裂投票，但基於平衡與補償心理，市長一票投高虹安，議員一票就一定會投給國民黨候選人，而不會再投給民眾黨議員候選人，「不然他們怎麼稱自己是藍軍？若2票都投給白營，那就是舉白旗投降，甚至根本就是白軍了。」