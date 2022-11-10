消費潛力超強！　高屏觀光圈聯盟拜訪台中...行銷當地兼「搶客」

▲▼台中市消費潛力驚人，高雄觀光圈特別組團介紹景點「拉客」，現場並展示高雄特色農特產。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民被交通部認定是最有消費潛力的城市，而交通部觀光局茂林國家公園風景區結合高雄市和屏東縣成立高雄觀光圈，會員包括民宿、餐飲、伴手禮、旅遊業近200個會員，今天到台中舉行B2B（企業對企業）媒合會，藉由雙方同業之間的交流，能吸引台中市民南下觀光，共創雙贏。

茂林國家公園風景區管理處（茂管處）為了推動高雄觀光產業，整合高雄38區及屏東北部3鄉（三地門、瑪家、霧台），早在9月就成立「高雄觀光圈聯盟」，會員包含旅遊、餐飲等相關行業，一起合力行銷，打團體戰。

茂管處秘書王宗聖說，調查發現，到訪高雄及屏東景點的民眾，以中部客群為大宗，因此被視為是最有消費潛力的城市，所以行銷第一站就到台中，今天帶著高雄觀光圈會員到台中介紹並和同業交流，藉著行銷高雄、屏東的景點、伴手禮、民宿等，吸引更多台中市民來旅遊。

王說，觀光局轄下有16個國家風景區，未來會一個接一個，發揮各個風景區的特色，結合在地業者，行銷全國，甚至全世界。

現場除了雙方會談、交流，認識彼此之外，還展示高雄特色農特產品，包含蜂蜜、鳳荔窯烤、印加果油等，及文創工作室、民宿等20間業者參與。