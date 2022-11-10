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拜習會下周G20登場　拜登：我會向習近平談台灣、不做根本性讓步

▲▼ 2022年3月18日拜登與習近平視訊通話。（圖／翻攝自twitter.com/WhiteHouse）

▲美國總統拜登表示，他會當面跟習近平討論台灣，不會作任何根本性讓步。圖為拜登3月18日與習近平視訊通話。（圖／翻攝自twitter.com/WhiteHouse）

文／中央社

美國總統拜登在當地時間9日被問到，是否會利用下周在印尼舉行的20國集團（G20）峰會中，與中國國家主席習近平雙邊會談機會，當面向他表示美方願軍事協防台灣。拜登表示，台灣準則從未改變，跟習近平對話時不會做根本性讓步。

拜登（Joe Biden）9日召開記者會談期中選舉。媒體問到，他是否會利用亞洲行與習近平會談的機會，向他當面表達美國願意軍事捍衛台灣，不過，拜登並未正面回應此事。

但拜登表示，在與習近平對話時不會做任何根本性讓步；他會向習近平表達美國與中國競爭但不衝突的立場。拜登在擔任副總統時，和習近平有過多次會晤。

當與習近平雙邊對話時，拜登表示，會明確畫出雙方的紅線（red line），了解雙方的關鍵利益。台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，「我確定我們會討論台灣」。

除了台灣議題，拜登表示，公平貿易、中國與區域國家間的關係等也是討論議題。

媒體追問是否會當面向習近平表達捍衛台灣的立場，拜登僅表示，「會跟他有這個對話」。

拜登與習近平都將下周前往印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會，雙方正在磋商安排雙邊會談，這將是兩人首度以美中領袖身分面對面會談。

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