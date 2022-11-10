徐巧芯出手「時間點」太精準！一夜KO大量親綠粉專　攔截一條龍

記者邱晟軒／綜合報導

親綠臉書粉專「無良公關公司」昨（9日）晚貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，隨即被台北市議員徐巧芯報警處理，一票親綠粉專也因此被告。對此，就有不少支持者認為，徐巧芯若晚點出手，有機會能夠釣到更多粉專；不過也有人讚揚「提告時機抓得精準」，順利攔截一條龍宣傳戰。

有支持者在批踢踢八卦板發文表示，徐巧芯提告速度太快，「應該讓子彈飛一會兒，放著一小時不管，那些側翼咬餌的數量應該會指數成長，一大早再收網豈不快哉？」

然而，也有網友抱持不同意見，認為徐巧芯提告時機很恰當，若沒有第一時間止血，後續更難處理，「攔截了一條龍的宣傳戰，阻斷了媒體的詮釋，假訊息還來不及傳播到中老年耳裡就戛然而止，已經緊急道歉的粉專就是最好的實證」。

還有網友稱，徐巧芯迅速提告，是真正「以訟止謗」的標準範例。其網友認為，網路上的一些粉專長期以中央廚房餵養資訊，並且可以在同時間一起帶風向，不管是企圖帶起某事件，或是企圖去扭轉某件事情的報導，通常順序如下：中央廚房、側翼、媒體、名嘴的一條龍生產線，「或許因為過去長時間嘗到了甜頭，所以一直用得很開心，但是，總有踢到鐵板的時候」。

▲面對親綠粉專抹黑造謠，徐巧芯火速提告，引發外界熱議。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

回顧整起事件，「無良公關公司」昨晚在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

「無良公關公司」昨晚發文不到半小時，隨即被徐巧芯火速提告，目前提告對象有：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲醫師等人，之後還有約20－30餘人的資料整理好後會再提到地檢署。徐巧芯也強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。

徐巧芯今天上午在臉書貼出LINE對話截圖，表示臉書粉絲團「無良公關」在關閉粉專以後，就前往群組報平安，並且表示是「阿中競辦的人跟他討論後的決定」。

徐巧芯呼籲，陳時中陣營應針對無良公關指控「陳時中競辦要求他關閉粉絲頁」的發言提告意圖使人不當選及加重誹謗，否則大家就會覺得該粉專講的是真的。